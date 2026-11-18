Pubblicazione: 18 novembre alle 08:59

Nel panorama affollato delle serie crime contemporanee, raggiungere la perfezione episodica è un traguardo raro quanto prezioso. Mentre show di lunga durata come Murder She Wrote o Colombo hanno inevitabilmente inciampato in episodi meno riusciti, e anche capolavori moderni come True Detective hanno mostrato qualche crepa nella corazza, Omicidio a Easttown ha compiuto l'impresa di mantenere un livello qualitativo impeccabile dall'inizio alla fine. Sette episodi, nessun passo falso. La miniserie HBO del 2021, con Kate Winslet protagonista assoluta, rappresenta un caso di studio su come costruire un thriller psicologico che funziona su ogni livello. Non parliamo semplicemente di un buon giallo televisivo: parliamo di un'opera che riesce a fondere magistralmente lo studio del personaggio con la narrazione mystery, creando qualcosa che trascende i confini del genere.





, grigia e piovosa quanto può esserlo l'anima dei suoi abitanti. Mare è un'eroina locale decaduta: un tempo star della pallacanestro al liceo, ora è vista come un fallimento sia professionale che personale., mentre la battaglia legale per la custodia del nipote contro la fidanzata del figlio defunto consuma le sue energie residue. Quando viene assassinata una giovane madre, Mare si trova ad affrontare non solo un caso complesso, ma anche i demoni del proprio passato. Quello che potrebbe sembrare

Omicidio a Easttown non è interessata a glorificare il lavoro investigativo o a trasformare la protagonista in un'eroina infallibile. È una serie che parla di fallimento umano, di comunità in difficoltà, di persone che cercano disperatamente di rimanere a galla mentre la vita le trascina verso il basso. La rivoluzione di questa serie sta nel modo in cui tratta quello che in altre produzioni sarebbero considerati "episodi di riempimento". Quando un mystery si estende su un'intera stagione, il rischio principale è quello di diluire eccessivamente la trama, inserendo sottotrame superflue o rallentamenti narrativi che fanno perdere interesse allo spettatore. Omicidio a Easttown ribalta completamente questa logica: ogni scena, ogni dialogo apparentemente secondario, ogni personaggio comprimario diventa un tassello essenziale di un puzzle più grande.

Il mistero centrale della serie si sviluppa con una precisione quasi chirurgica, disseminando indizi e depistaggi con una maestria che rende il finale genuinamente imprevedibile. Ma quello che sorprende è come la risoluzione del caso non sembri mai l'unico obiettivo della narrazione. Il vero centro della storia è sempre Mare stessa: il suo percorso di elaborazione del lutto, la sua lotta contro la depressione, il suo tentativo di ricostruire rapporti familiari fratturati. Questa doppia natura di Omicidio a Easttown, crime procedurale e character study insieme, è esattamente ciò che permette alla serie di non avere un singolo episodio debole. Quando la trama investigativa rallenta per sviluppare i personaggi, non percepiamo noia ma arricchimento. Quando accelera verso la risoluzione, non sentiamo che i personaggi vengano sacrificati alla meccanica del plot.

È un equilibrio rarissimo, ottenuto attraverso una scrittura rigorosa e una regia che non cede mai alla tentazione di semplificare o abbellire la realtà che rappresenta.. Con i suoi sette episodi, la serie ha lo spazio necessario per sviluppare personaggi e atmosfera, ma anche la disciplina di una struttura chiusa che impedisce divagazioni o cali di tensione.che permetta di assaporare ogni dettaglio.Quello che rende Omicidio a Easttown un thriller psicologico superiore a molte altre produzioni del decennio è proprio questa sua capacità di essere completamente, perfettamente se stessa.. Trova la propria voce distintiva e la mantiene con assoluta coerenza dall'inizio alla fine. La serie funziona come un orologio svizzero, dove ogni ingranaggio è perfettamente calibrato per far funzionare il meccanismo complessivo. È un esempio raro di visione autoriale realizzata senza compromessi, dove