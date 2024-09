Kathy Bates chiarisce le voci riguardanti il suo addio alla recitazione

Pubblicazione: 18 settembre alle 18:00

Kathy Bates aveva suscitato un po' di clamore con alcune sue dichiarazioni in cui sembrava pronta a dire addio al mondo della recitazione al termine del suo impegno nel reboot di Matlock.

L'attrice, intervistata da Entertainment Tonight sul red carpet degli Emmy, ha ora spiegato che si è trattato di un'incomprensione.

Kathy ha sottolineato:

Vedremo, basta che questo canto del cigno duri altri otto anni!

Penso che ci sia stata un po' di incomprensione, ma sono stata lusingata per il fatto che tutti fossero sconvolti.

L'attrice ha quindi aggiunto:

Bates ha voluto sottolineare che recitare in Matlock è un'esperienza così incredibile e si sta divertendo talmente tanto che non sta pensando a concludere questa esperienza.

Guarda il teaser dello show: / Matlock: il teaser trailer della nuova serie tv con Kathy Bates

Lo show targato CBS ha come protagonista Madeline Matlock che ritorna a lavorare in un prestigioso studio legale e usa le sue capacità e le sue tattiche per vincere i casi di cui si occupa e svelare la corruzione esistente in quel mondo.

Nel cast ci sono anche Skye P. Marshall nel ruolo di Olympia, Jason Ritter che interpreta Julian, David Del Rio che sarà Billy, e Leah Lewis nei panni di Sarah. Beau Bridges apparirà inoltre con un ruolo ricorrente negli episodi.