Kathy Bates, il sollievo e la commozione dopo aver scoperto di aver ringraziato sua madre agli Oscar: "È molto importante per me"

Pubblicazione: 13 ottobre alle 13:00

Kathy Bates ha da sempre avuto un rapporto difficile e altalenante con sua madre e, nella sua memoria, l'aver dimenticato di ringraziarla nel discorso agli Oscar è stato fonte di grande rammarico.

La madre, ha ammesso, non è mai stata particolarmente impressionata da quel premio, e non ha mancato di sottolinearglielo:

Mi disse: "Non capisco tutto questo entusiasmo, non hai mica scoperto la cura per il cancro". Quella sera dimenticai di ringraziarla.

Grazie! Perché pensavo di non averla ringraziata? Oh, che sollievo.

Bates - che vinse l'Oscar per la sua interpretazione in Misery non deve morire nel 1991 - al contrario di quanto ricorda però, ringraziò la madre nel suo discorso, e quando, ospite da CBS Sunday Morning, le é stata mostrata la clip, si è sciolta, incredula e commossa.