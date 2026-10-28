Katniss Everdeen torna al cinema: Jennifer Lawrence svela i dettagli del nuovo Hunger Games
Jennifer Lawrence torna nei panni di Katniss Everdeen dopo 11 anni in Sunrise on the Reaping. Le emozioni sul set con Josh Hutcherson e Woody Harrelson.
Undici anni. Un tempo che separa, che cambia, che trasforma. Eppure quando Jennifer Lawrence è tornata nei panni di Katniss Everdeen per il nuovo capitolo della saga di Hunger Games, il tempo sembrava essersi fermato. L'attrice premio Oscar ha rotto il silenzio durante l'ultima puntata del podcast Call Her Daddy, raccontando per la prima volta cosa ha significato riabbracciare il personaggio che l'ha resa un'icona globale. La Lawrence non ha usato mezzi termini per descrivere l'esperienza: "È stato incredibile, pazzesco". Sul set di L'alba sulla mietitura, il nuovo prequel in arrivo nelle sale il 20 novembre, l'attrice si è ritrovata circondata dagli stessi volti, dalla stessa crew che l'aveva accompagnata tra il 2012 e il 2015 nei quattro film originali della saga. Ma soprattutto, ha ritrovato Josh Hutcherson e Woody Harrelson, i suoi compagni di avventura nei panni rispettivamente di Peeta Mellark e Haymitch Abernathy.
Ma cosa ci fanno Katniss, Peeta e Haymitch in un film che dovrebbe raccontare la giovinezza di quest'ultimo durante i 50esimi Hunger Games? La risposta sta nella struttura narrativa del romanzo di Suzanne Collins. Chi ha letto Sunrise on the Reaping sa che il libro si conclude con un epilogo ambientato nel futuro, che coinvolge proprio i tre personaggi. L'adattamento cinematografico sembra seguire fedelmente questa scelta, offrendo ai fan della saga originale un momento di connessione emotiva con i protagonisti che hanno amato. Il nuovo capitolo della franchise si concentra sulla storia di un giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada, mentre affronta i giochi mortali che lo segneranno per sempre. Ma la presenza della Lawrence, di Hutcherson e di Harrelson in una scena chiave promette di creare quel ponte narrativo che collega passato e futuro della saga, donando ulteriore profondità a personaggi già amati da milioni di spettatori in tutto il mondo.
La decisione di Jennifer Lawrence di tornare nei panni di Katniss non è stata scontata. Nel 2023, durante la promozione di No Hard Feelings, l'attrice aveva dichiarato a Variety di essere totalmente aperta all'idea di riprendere il ruolo, ma solo se si fosse presentata l'opportunità giusta. "Se Katniss potesse tornare nella mia vita, al cento per cento lo farei", aveva detto allora. Evidentemente, quella opportunità è arrivata. Ma il ritorno è stato anche occasione di riflessione. Durante il podcast, la Lawrence ha ripercorso le paure che l'avevano accompagnata quando, a soli 20 anni, aveva accettato di interpretare Katniss per la prima volta. "Quello che mi rendeva nervosa era come avrebbe potuto influenzare negativamente la mia carriera di attrice e la mia vita personale", ha ammesso. All'epoca Twilight aveva appena dimostrato quanto un franchise per giovani adulti potesse cambiare radicalmente la vita di un attore, nel bene e nel male.