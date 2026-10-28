Katniss Everdeen torna al cinema: Jennifer Lawrence svela i dettagli del nuovo Hunger Games

Pubblicazione: 28 ottobre alle 18:55

Undici anni. Un tempo che separa, che cambia, che trasforma. Eppure quando Jennifer Lawrence è tornata nei panni di Katniss Everdeen per il nuovo capitolo della saga di Hunger Games, il tempo sembrava essersi fermato. L'attrice premio Oscar ha rotto il silenzio durante l'ultima puntata del podcast Call Her Daddy, raccontando per la prima volta cosa ha significato riabbracciare il personaggio che l'ha resa un'icona globale. La Lawrence non ha usato mezzi termini per descrivere l'esperienza: "È stato incredibile, pazzesco". Sul set di L'alba sulla mietitura, il nuovo prequel in arrivo nelle sale il 20 novembre, l'attrice si è ritrovata circondata dagli stessi volti, dalla stessa crew che l'aveva accompagnata tra il 2012 e il 2015 nei quattro film originali della saga. Ma soprattutto, ha ritrovato Josh Hutcherson e Woody Harrelson, i suoi compagni di avventura nei panni rispettivamente di Peeta Mellark e Haymitch Abernathy.





"È stato così emozionante",. "Josh e io non andavamo nemmeno in bagno senza abbracciarci. È stato bellissimo".: la reunion non è stata solo professionale, ma profondamente umana. Due attori che hanno condiviso un'esperienza trasformativa si sono ritrovati, portando con sé tutto il bagaglio emotivo di quegli anni intensi.. "Ovviamente Woody è entrato dalla finestra della mia stanza d'albergo senza essere invitato",. "Non sarebbe stato lo stesso se avesse rispettato i confini o usato una porta". Un aneddoto che fa sorridere e che testimonia quanto affiatato sia rimasto il rapporto tra i tre protagonisti.Ma cosa ci fanno Katniss, Peeta e Haymitch in un film che dovrebbe raccontare la giovinezza di quest'ultimo durante i 50esimi Hunger Games? La risposta sta nella struttura narrativa del romanzo di Suzanne Collins.. L'adattamento cinematografico sembra seguire fedelmente questa scelta, offrendo ai fan della saga originale un momento di connessione emotiva con i protagonisti che hanno amato.. Ma la presenza della Lawrence, di Hutcherson e di Harrelson in una scena chiave promette di creare quel ponte narrativo che collega passato e futuro della saga, donando ulteriore profondità a personaggi già amati da milioni di spettatori in tutto il mondo.

La decisione di Jennifer Lawrence di tornare nei panni di Katniss non è stata scontata. Nel 2023, durante la promozione di No Hard Feelings, l'attrice aveva dichiarato a Variety di essere totalmente aperta all'idea di riprendere il ruolo, ma solo se si fosse presentata l'opportunità giusta. "Se Katniss potesse tornare nella mia vita, al cento per cento lo farei", aveva detto allora. Evidentemente, quella opportunità è arrivata. Ma il ritorno è stato anche occasione di riflessione. Durante il podcast, la Lawrence ha ripercorso le paure che l'avevano accompagnata quando, a soli 20 anni, aveva accettato di interpretare Katniss per la prima volta. "Quello che mi rendeva nervosa era come avrebbe potuto influenzare negativamente la mia carriera di attrice e la mia vita personale", ha ammesso. All'epoca Twilight aveva appena dimostrato quanto un franchise per giovani adulti potesse cambiare radicalmente la vita di un attore, nel bene e nel male.





"L'unica cosa di cui ero sempre stata sicura da giovane era che volevo diventare mamma, e questo sembrava così diverso dal fare qualche film indipendente",. La preoccupazione non era infondata: la fama improvvisa, l'esposizione mediatica costante, la perdita di privacy erano rischi concreti. Eppure la Lawrence ha scelto di correre quel rischio, e la storia le ha dato ragione.. A questi si aggiunge il prequel del 2023, La ballata dell'usignolo e del serpente con Rachel Zegler, che ha portato la saga a nuove generazioni di spettatori. Una franchise che ha definito un'intera generazione di cinema young adult, ponendo al centro una protagonista femminile forte, complessa, lontana dagli stereotipi.