Keanu Reeves è un hacker intrappolato in un sistema più grande di lui, nel cult delle Wachowski oggi in TV

Pubblicazione: 25 giugno alle 18:30

Nel 1999, quando le sale cinematografiche di tutto il mondo proiettarono per la prima volta Matrix, nessuno avrebbe potuto immaginare l'impatto che quel film avrebbe avuto sulla cultura popolare, sul linguaggio visivo del cinema e persino sul modo in cui pensiamo alla realtà. Diretto dalle sorelle Wachowski, Matrix non è stato semplicemente un film di fantascienza: è diventato un fenomeno culturale che ha ridefinito i confini tra cinema d'azione, filosofia e tecnologia. L'appuntamento in TV è per oggi, in prima serata su Mediaset 20, alle 21.10.



La storia ruota attorno a Thomas Anderson, un programmatore informatico che conduce una doppia vita come hacker sotto lo pseudonimo di Neo. Interpretato da un Keanu Reeves al culmine del suo carisma enigmatico, Neo vive un'esistenza apparentemente ordinaria, scandita da una routine che nasconde però un senso di inquietudine profonda. Qualcosa non quadra nella realtà che lo circonda. È questa sensazione di disagio esistenziale a rendere il personaggio universalmente riconoscibile: chi non si è mai sentito intrappolato in un sistema più grande di sé.



L'ingranaggio narrativo si mette in moto quando Neo viene contattato da Morpheus, interpretato da un magnetico Laurence Fishburne, e dalla combattente Trinity, a cui Carrie-Anne Moss conferisce una presenza fisica e una determinazione che hanno fatto scuola. Morpheus gli rivela una verità sconvolgente: il mondo che Neo conosce è in realtà Matrix, una simulazione digitale creata da macchine intelligenti per controllare l'umanità, mentre i corpi degli esseri umani vengono utilizzati come fonte di energia.

Matrix è un film stratificato. In superficie offre sequenze d'azione rivoluzionarie che hanno letteralmente cambiato il modo di fare cinema: l'effetto bullet time, quella tecnica che permette di "congelare" l'azione mentre la camera ruota attorno ai personaggi, è stato replicato, omaggiato e parodiato migliaia di volte. Le coreografie di combattimento, ispirate ai film di arti marziali hongkonghesi e supervisionate dal maestro Yuen Woo-ping, hanno elevato lo standard degli action movie occidentali.



Ma sotto questa patina adrenalinica si nasconde un tessuto filosofico complesso. Matrix dialoga con il mito della caverna di Platone, con il cogito cartesiano, con il concetto buddista di Maya (l'illusione della realtà fenomenica), con le teorie del simulazionismo. Il film pone domande fondamentali: cos'è la realtà? Come possiamo essere sicuri che ciò che percepiamo sia vero? E se tutto fosse una simulazione, avrebbe ancora senso parlare di libero arbitrio.



Il cast contribuisce in modo determinante alla riuscita dell'opera. Keanu Reeves porta in scena una vulnerabilità che rende Neo un eroe imperfetto (l'attore ha affermato che il film gli ha cambiato la vita), in viaggio verso la consapevolezza. Laurence Fishburne incarna la figura del mentore con autorevolezza e profondità emotiva. Carrie-Anne Moss regala una Trinity letale, ma capace di provare empatia. E poi c'è Hugo Weaving, straordinario nel ruolo dell'Agente Smith, l'antagonista che rappresenta il sistema stesso, con la sua freddezza meccanica e il disprezzo per l'umanità che gradualmente si trasforma in ossessione.

La regia delle Wachowski è visionaria. Ogni inquadratura è pensata, ogni scelta cromatica ha un significato: il mondo reale è dominato da tonalità fredde, blu e grigie, mentre Matrix presenta una dominante verde, quasi a richiamare il codice informatico che ne costituisce l'essenza. La colonna sonora, che alterna orchestrazioni epiche a tracce elettroniche e rock alternative, amplifica la sensazione di trovarsi in un mondo sospeso tra organico e digitale.



Matrix è uscito in un momento particolare della storia: alla vigilia del nuovo millennio, quando il bug dell'anno 2000 alimentava timori apocalittici e internet stava iniziando a trasformare radicalmente la società. Il film ha intercettato perfettamente le ansie e le speranze di quell'epoca di transizione, ma è riuscito a trascenderle, diventando sempre più attuale con il passare degli anni. Oggi, nell'era dei social media, della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale, le domande poste da Matrix risuonano con un'urgenza ancora maggiore.



Il successo di Matrix ha generato due sequel, una serie di cortometraggi animati (The Animatrix), videogiochi e una vasta produzione di merchandising. Ma è il primo film, quello del 1999, a rimanere impresso nella memoria collettiva come pietra miliare del cinema di fine millennio. Un film che ha osato chiedere allo spettatore: e se tutto ciò che credi di sapere fosse falso? E tu, quale pillola sceglieresti?