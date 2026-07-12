Keanu Reeves è un messaggero alieno umanoide, in questo film sci-fi di Scott Derrickson oggi in TV

Pubblicazione: 12 luglio alle 07:15

Nel 2008, il regista Scott Derrickson ha deciso di rimettere mano a uno dei classici più iconici della fantascienza: Ultimatum alla Terra, pellicola originale del 1951 che ha segnato un'epoca per il cinema di genere. Il remake, pur mantenendo il titolo originale "The Day the Earth Stood Still", ha trasportato la storia nell'era moderna, aggiornando temi e tecnologie ma conservando il nucleo narrativo che aveva reso il film un cult. L'appuntamento in TV è per oggi 12 luglio 2026, in prima serata su TV8 alle 21.45. La trama si apre con un evento che getta nel panico l'intera umanità: un oggetto non identificato si sta dirigendo a velocità impressionante verso New York. Quando atterra a Central Park, il mondo scopre che si tratta di un'astronave aliena.

, un messaggero extraterrestre dall'aspetto umanoide che porta con sé un compagno decisamente più imponente: Gort, un robot gigante dalle capacità distruttive potenzialmente illimitate. Klaatu non è venuto in pace, o almeno non nel senso tradizionale del termine. Il suo messaggio è chiaro e inquietante:. La Terra, nella visione aliena, è troppo preziosa per essere lasciata nelle mani di una specie così autodistruttiva. L'ultimatum è semplice: cambiare rotta o affrontare le conseguenze., una biologa e astrobiologa che viene convocata d'urgenza per assistere all'arrivo dell'oggetto misterioso.quando le forze militari e governative decidono che la via diplomatica non è contemplabile. Accanto a lei c'è Jacob, il figliastro interpretato da Jaden Smith, un bambino che porta nel film il punto di vista più emotivo e istintivo, quello della paura e del rifiuto dell'ignoto.

Derrickson costruisce un film che vuole essere innanzitutto un thriller fantascientifico contemporaneo, con effetti speciali di livello che danno vita a sequenze visivamente impressionanti. Gort, in particolare, è una presenza scenica formidabile: un colosso metallico la cui sola esistenza rappresenta una minaccia esistenziale per l'intera civiltà. Le scene in cui il robot entra in azione sono tra le più spettacolari della pellicola, mostrando una forza distruttiva che ricorda quanto fragile sia l'equilibrio su cui poggia la nostra società. Quello che Derrickson cerca di fare è aggiornare il messaggio pacifista e ambientalista del film originale al contesto del nuovo millennio, dove le minacce al pianeta non sono più solo le armi nucleari della Guerra Fredda, ma anche il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse, la perdita di biodiversità.



La scelta di Keanu Reeves per il ruolo di Klaatu ha un senso preciso: il suo volto impassibile, la sua capacità di trasmettere distacco emotivo pur mantenendo una presenza magnetica, lo rendono perfetto per interpretare un essere che osserva l'umanità dall'esterno, con lo sguardo freddo di chi deve emettere un verdetto. Jennifer Connelly, dal canto suo, porta sullo schermo tutta la complessità di una donna di scienza che deve fare i conti con l'impossibile, cercando di costruire un ponte tra due mondi inconciliabili. Il film è stato accolto con recensioni contrastanti. Da un lato, gli effetti speciali e la spettacolarità visiva sono stati lodati; dall'altro, alcuni critici hanno ritenuto che il ritmo narrativo non fosse sempre equilibrato e che il messaggio ecologista risultasse a tratti troppo didascalico.

Eppure, a distanza di tempo, Ultimatum alla Terra del 2008 si è guadagnato una sua identità, distinguendosi dal predecessore pur omaggiandolo. La domanda che il film pone resta attuale: se davvero un'intelligenza superiore ci osservasse dall'esterno, quale verdetto emetterebbe sulla nostra specie? Saremmo degni di salvezza o troppo pericolosi per essere lasciati liberi di continuare il nostro cammino? Ultimatum alla Terra costringe lo spettatore a guardarsi allo specchio, a interrogarsi sul destino collettivo che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Se sei fan dei film sull'intelligenza artificiale, non puoi perderti questo capolavoro di Alex Garland su Prime Video.