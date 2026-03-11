Keeper: la tensione cresce in questa clip esclusiva del nuovo horror firmato Oz Perkins

Pubblicazione: 11 marzo alle 17:43

Oz Perkins sta tornando con una nuova perla, ovvero Keeper, un thriller psicologico che sicuramente riuscirà a stregarci come le sue pellicole precedenti. Il film arriverà nelle sale italiane il 12 marzo e conferma ancora una volta la sua maestria nel creare scene di tensione fortemente psicologiche e cariche di pathos, come si percepisce già in questa clip esclusiva su BadTaste.

Nel video, vediamo la protagonista, Liz, interpretata da Tatiana Maslany, bloccare la porta di una stanza dietro la quale si nasconde qualcuno di sinistro, per poi prendere il telefono e chiamare i rinforzi. La clip si conclude mentre un altro essere maligno sale le scale e si prepara a incombere su di lei. Questo breve estratto, che dura meno di un minuto,

Liz e Malcolm sono una coppia che decidono di trascorrere del tempo in una baita isolata dal mondo, per celebrare il loro primo mese di unione. All'interno della baita, ricevono una telefonata che rovina tutti i loro piani: Malcolm deve tornare al lavoro e Liz rimane da sola. Nel frattempo iniziano ad accadere strani eventi che porteranno la nostra protagonista sull'orlo della follia e alla scoperta di qualcosa di oscuro.

, il thriller horror con Nicolas Cage che, incassando la bellezza di 127 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 10 milioni, e di The Monkey, Oz Perkins torna quest'anno per spaventarci di nuovo con Keeper. Il film vede nel cast come protagonisti Tatiana Maslany (She-Hulk) e Rossif Sutherland (Possessor), accompagnati da Claire Friesen, Christin Park e Tess Degenstein.