Pubblicazione: 27 novembre alle 11:16

Kenshiro sta per tornare sul grande schermo in una veste completamente rinnovata. È in arrivo la riedizione di Ken il Guerriero - Il film, diretto da Toyoo Ashida, grazie al lavoro svolto da Nexo Studios e Yamato Video. La pellicola tornerà nelle sale come evento speciale, in programma dal 30 novembre al 2 dicembre. Per celebrare questo importante anniversario, quest'oggi vi proponiamo cinque curiosità sul miglior combattente della scuola di Hokuto, nato dalla mente geniale di Tetsuo Hara e Buronson.

Per chi si chiedesse come sia nata la saga di Ken il Guerriero, tutto ebbe origine dadi Tetsuo Hara, ovvero le arti marziali, anche se inizialmente la sua idea era molto diversa. Infatti, l'autore aveva intenzione di realizzare un manga incentrato su un ragazzo delle scuole superiori che si avvicinava al mondo delle tecniche di combattimento. La rivista Shonen Jump, ritenendola poco avvincente, e spinse Hara a collaborare con Buronson,Grazie a questa collaborazione, il setting cambiò e si optò per, traendo ispirazione dalla saga di Mad Max di George Miller e dai film di Sergio Leone.

Per creare il personaggio di Kenshiro, Hara prese ispirazione da Bruce Lee, in particolare per il suo aspetto e le tecniche di combattimento, oltre che per il suo mitico urlo. Per il volto e il vestiario, invece, trasse ispirazione da Mel Gibson in Mad Max. Ma le influenze cinematografiche non finiscono qui: ce n'è anche una piuttosto insolita, ovvero Blade Runner. Il capolavoro di Ridley Scott contribuì a ispirare il design del palazzo di Shin, che richiamava la piramide della Tyrell Corporation. Infine, Raoh ha il volto ispirato a Roy Batty, l'androide interpretato da Rutger Hauer.

L'anime fu tra le serie del suo genere a subire censure nel nostro Paese, una pratica tutt'altro che insolita all'epoca. Tuttavia, la serie fu protagonista di un caso particolare negli anni Novanta, quando un gruppo di genitori spinse l'emittente locale Rete 37 a interrompere le repliche dell'anime. Questa decisione provocò la reazione di numerosi fan, completamente indignati con la rete televisiva, tanto da intasarne i centralini e far discutere la vicenda anche sulla tv nazionale. Tutto questo riuscì a convincere l'emittente a rimettere la serie in onda.

Dopo la serie animata giapponese, nel 1995 venne realizzato un adattamento cinematografico statunitense intitolato Fist of the North Star, diretto da Tony Randel, regista di. Nel cast figurava anche, celebre per aver interpretato il. Purtroppo, il filme ricevette recensioni negative, portandoinizialmente programmati per adattare il resto della saga.

Nonostante l'insuccesso dell'adattamento live-action, quello cinematografico non è stato l'unico tentativo di trasporre il manga di Tetsuo Hara in una forma diversa dall'anime. Nel 2022, infatti, è arrivato anche un adattamento in forma di musical, che ha riscosso un discreto successo e ha dato vita a diverse repliche sul territorio giapponese. Tuttavia, lo spettacolo non è mai arrivato al di fuori del Sol Levante.