Ken il Guerriero torna al cinema dopo 40 anni: trailer e informazioni sul film originale del 1986 rimasterizzato

Pubblicazione: 14 ottobre alle 12:22

Ken il Guerriero si prepara a tornare sul grande schermo per celebrare uno degli anniversari più importanti della storia dell'animazione giapponese. A quarant'anni dalla sua uscita originale, Ken il Guerriero – Il film, il lungometraggio animato del 1986 diretto da Toyoo Ashida, arriverà nuovamente nei cinema italiani il 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2026, grazie alla collaborazione tra Nexo Studios e Yamato Video. Un appuntamento speciale che permetterà agli appassionati di riscoprire una delle opere più rappresentative dell'universo creato da Buronson e Tetsuo Hara.

Il ritorno nelle sale avverrà attraverso, disponibile anche. L'iniziativa rientra nel progetto, che ha già portato oltre un milione di spettatori nelle sale, e punta a riunire diverse generazioni di fan attorno a un personaggio diventato un autentico simbolo della cultura pop. Le proiezioni saranno limitate a tre giornate,, mentre le prevendite apriranno. L'elenco dei cinema aderenti sarà pubblicato sul sito ufficiale di Nexo Studios.

Il film originale, prodotto da Toei Animation e Studio Live, arrivò nelle sale giapponesi nel 1986, quando la serie televisiva di Ken il Guerriero era ancora in corso. La regia venne affidata a Toyoo Ashida, con la sceneggiatura di Susumu Takaku e la direzione dell'animazione di Masami Suda, già coinvolti nella realizzazione dell'anime televisivo. La storia riporta gli spettatori in un mondo devastato dalla guerra nucleare, dove la sopravvivenza è diventata una lotta quotidiana. Kenshiro, successore della leggendaria scuola di Hokuto, attraversa le terre desolate alla ricerca dell'amata Julia, rapita dal suo rivale Shin.

Durante il viaggio incontra Rei, maestro della scuola di Nanto, e deve affrontare avversari legati al proprio passato, tra cui Jagi e il temibile Raoul. A distinguere il lungometraggio dalla serie televisiva non è soltanto la maggiore spettacolarità delle animazioni, visto che il film rielabora diversi eventi del manga e modifica il ruolo di alcuni personaggi, proponendo una versione alternativa di una parte della storia originale. Non si tratta quindi di un semplice riassunto degli episodi televisivi, ma di un'opera concepita per funzionare autonomamente, pur mantenendo intatti i temi della saga.

Ken il Guerriero – Il film, fonte: Yamato Video

Con, il film sfrutta le possibilità offerte dal formato cinematografico per, alle ambientazioni postapocalittiche e alla violenza che ha contribuito a rendere. Per il ritorno italiano è previsto anche un cast di doppiatori che comprendenel ruolo di Kenshiro,in quello di Julia,come Shin enei panni di Raoul. A prestare la voce a Rei sarà invece, mentre tra le partecipazioni figurano anche

L'anniversario cinematografico rappresenta inoltre un'occasione per ricordare la straordinaria eredità del manga originale, pubblicato a partire dal 1983 e diventato un successo internazionale con oltre 100 milioni di copie vendute. Un universo narrativo che ha attraversato generazioni, dando vita a serie animate, lungometraggi e videogiochi. Ken il Guerriero – Il film tornerà dunque nei cinema italiani soltanto il 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2026. Quarant'anni dopo il suo debutto, Kenshiro è pronto a dimostrare ancora una volta perché la leggenda della scuola di Hokuto continua a occupare un posto speciale nella storia degli anime.