Pubblicazione: 29 novembre alle 08:00

Nel vastissimo universo delle serie poliziesche britanniche, alcune produzioni riescono a conquistare il pubblico mondiale diventando fenomeni culturali. Altre, pur eccellendo in qualità, scrittura e interpretazioni, scivolano tra le crepe dell'attenzione mediatica, destinate a rimanere gioielli nascosti per chi ha la pazienza di cercarli. Il commissario Wallander appartiene a questa seconda categoria, e rappresenta uno dei casi più clamorosi di sottovalutazione nella storia recente della serialità crime britannica. Mentre Sherlock di BBC dominava le conversazioni online con il suo Holmes interpretato da Benedict Cumberbatch e Broadchurch teneva milioni di spettatori incollati allo schermo seguendo le indagini di David Tennant e Olivia Colman, una serie altrettanto potente veniva trasmessa quasi in sordina tra il 2008 e il 2016.

Quattro stagioni, diciotto episodi totali, ciascuno della durata di novanta minuti: praticamente diciotto film per la televisione, con Kenneth Branagh nei panni del detective più complesso e tormentato mai apparso sugli schermi britannici.e ne ha raccontato le vicende attraverso una serie di romanzi di enorme successo in Scandinavia e nel resto d'Europa.. Non è il detective dall'intuito soprannaturale che risolve casi impossibili con un colpo di genio. È un essere umano che si logora, che dubita, che porta a casa il peso di ogni vittima e di ogni colpevole.. Dove Sherlock puntava sull'ingegno deduttivo portato all'estremo e sulla dinamica tra i due protagonisti, e Broadchurch costruiva tensione attraverso il mistero e l'impatto sulla comunità, Wallander sceglie di esplorare la psicologia del detective stesso., sulla normalizzazione della violenza nella società moderna, sulla propria capacità di continuare a fare questo mestiere senza perdere completamente se stesso.

Tratta di esseri umani, traffico di organi, crimini d'odio, corruzione: la serie non risparmia allo spettatore la durezza della realtà criminale contemporanea. Ma è proprio nel modo in cui Wallander reagisce a questa violenza che la serie trova la sua ragion d'essere. Ogni vittima lo segna, ogni colpevole lo fa interrogare sulla natura umana, ogni caso risolto lascia più domande che risposte. La critica ha riconosciuto il valore di Wallander fin dalla prima stagione, elogiando in particolare la performance di Branagh, capace di trasmettere complessità emotiva anche attraverso silenzi e sguardi. Il tono della serie, il suo realismo spesso scomodo, la scelta di non cedere a semplificazioni narrative o a finali rassicuranti hanno fatto sì che venisse considerata una delle migliori produzioni crime britanniche del suo decennio.

Eppure, inspiegabilmente,. Per chi ama le serie crime che non si accontentano di risolvere casi ma vogliono esplorare l'animo umano,. Non offre il piacere intellettuale dei puzzle deduttivi di Sherlock, né la tensione comunitaria di Broadchurch, ma propone qualcosa di diverso e forse più profondo:in una società che sembra produrne sempre di più.