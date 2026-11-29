Kenneth Branagh è un poliziotto tormentato, in questa serie che batte Sherlock (ma che nessuno conosce)
Wallander con Kenneth Branagh è una serie poliziesca sottovalutata che supera Sherlock per profondità psicologica. Scopri perché questo gioiello nascosto merita di essere recuperato.
Nel vastissimo universo delle serie poliziesche britanniche, alcune produzioni riescono a conquistare il pubblico mondiale diventando fenomeni culturali. Altre, pur eccellendo in qualità, scrittura e interpretazioni, scivolano tra le crepe dell'attenzione mediatica, destinate a rimanere gioielli nascosti per chi ha la pazienza di cercarli. Il commissario Wallander appartiene a questa seconda categoria, e rappresenta uno dei casi più clamorosi di sottovalutazione nella storia recente della serialità crime britannica. Mentre Sherlock di BBC dominava le conversazioni online con il suo Holmes interpretato da Benedict Cumberbatch e Broadchurch teneva milioni di spettatori incollati allo schermo seguendo le indagini di David Tennant e Olivia Colman, una serie altrettanto potente veniva trasmessa quasi in sordina tra il 2008 e il 2016.
Ciò che distingue Wallander dalle altre serie crime del suo tempo è proprio questo spostamento di focus. Dove Sherlock puntava sull'ingegno deduttivo portato all'estremo e sulla dinamica tra i due protagonisti, e Broadchurch costruiva tensione attraverso il mistero e l'impatto sulla comunità, Wallander sceglie di esplorare la psicologia del detective stesso. Ogni caso diventa un'occasione per scavare più a fondo nella mente di un uomo che si interroga costantemente sul senso del suo lavoro, sulla normalizzazione della violenza nella società moderna, sulla propria capacità di continuare a fare questo mestiere senza perdere completamente se stesso. I casi affrontati da Wallander e dal suo team alla stazione di polizia di Ystad sono spesso brutali, disturbanti, radicati in problematiche sociali concrete.
Tratta di esseri umani, traffico di organi, crimini d'odio, corruzione: la serie non risparmia allo spettatore la durezza della realtà criminale contemporanea. Ma è proprio nel modo in cui Wallander reagisce a questa violenza che la serie trova la sua ragion d'essere. Ogni vittima lo segna, ogni colpevole lo fa interrogare sulla natura umana, ogni caso risolto lascia più domande che risposte. La critica ha riconosciuto il valore di Wallander fin dalla prima stagione, elogiando in particolare la performance di Branagh, capace di trasmettere complessità emotiva anche attraverso silenzi e sguardi. Il tono della serie, il suo realismo spesso scomodo, la scelta di non cedere a semplificazioni narrative o a finali rassicuranti hanno fatto sì che venisse considerata una delle migliori produzioni crime britanniche del suo decennio.