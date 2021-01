Ed è sempre dagli impegni stampa diche Kevin Feige ha potuto parlare brevemente del nuovo film deiche verrà diretto da. Il reveal del progetto, lo ricordiamo, è stato fatto a inizio dicembre all’Investor Day durante il quale la Disney, e tutti gli studios di proprietà della major, hanno svelato le varie line-up dei lungometraggi e delle serie TV in arrivo nei prossimi anni ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Parlando con Cinemablend, Kevin Feige si è detto dispiaciuto del fatto di non aver potuto lavorare con la “Prima Famiglia” della Marvel nelle Fasi dell’UCM arrivate in sala fra il 2008 e il 2019 e di non poter assistere all’incontro fra Tony Stark e Mr Fantastic Reed Richards.

Sì (sono triste al pensiero di questo mancato incontro, ndr.). Però sai, così come accade da sempre con i fumetti, erediti la continuità di una storia da un punto che diventa la base di quella storia che continua ad andare avanti e ora ci troviamo proprio in quella situazione. Cerco di dedicare più tempo pensando alle cose che non vedo l’ora di vedere e non a quelle che non potrò vedere.

Nei fumetti della Casa delle Idee, tanto Tony Stark, quanto Reed Richards sono tanto dei supereroi quanto dei geniali inventori. Nella miniserie di Mark Millar e Steve McNiven sono entrambi grandi sostenitori dell’Atto di Registrazione dei Superumani.

Sono inoltre membri del supergruoppo degli Illuminati. Come ricorda Wikipedia:

In New Avengers: The Illuminati (one-shot – scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da Alex Maleev): racconta la genesi di un gruppo di eroi, gli Illuminati, che si è formato dopo la prima guerra tra Kree e Skrull e che per anni ha vigilato sulle azioni degli altri eroi restando sempre nell’ombra. Il gruppo è formato dal Professor X, da Dottor Strange, Mister Fantastic, Namor, Iron Man e Freccia Nera. Al primo incontro era presente anche Pantera Nera, il quale ha però rifiutato di unirsi al gruppo. Nonostante i rapporti instabili tra i membri, il gruppo è sopravvissuto per molti anni, fino a che la decisione di spedire l’incredibile Hulk fuori del pianeta e di appoggiare l’Atto di Registrazione dei Superumani, ha rotto gli equilibri, lasciando solo Reed Richards e Tony Stark a farne parte.

Vi ricordiamo che WandaVision, la nuova serie TV dei Marvel Studios, ha debuttato ieri in streaming su Disney+. Trovate tutto quello che c’è da sapere, dalla recensione ai nostri speciali e apprfondimenti sulle varie curiosità dello show, nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di quanto detto da Kevin Feige? Ditecelo nei commenti!