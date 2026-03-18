Kill Bill come non l’hai mai visto: un unico film, nuove scene e un finale senza tagli

Pubblicazione: 18 marzo alle 14:26

A oltre vent’anni dall’uscita originale, Kill Bill torna al cinema in una forma completamente nuova e definitiva. Non si tratta di una semplice riedizione, ma della versione integrale pensata da Quentin Tarantino fin dall’inizio: un unico film epico, senza divisioni, capace di restituire tutta la forza della sua visione. Per la prima volta anche il pubblico italiano potrà vivere questa esperienza così come il regista l’aveva immaginata, con contenuti mai visti e un montaggio inedito.

Un evento cinematografico che unisce nostalgia e scoperta,la saga sul grande schermo. Il progetto nasce dall’idea originaria di Tarantino: Kill Bill era stato concepito come un unico film, ma per esigenze distributive. Con Kill Bill: The Whole Bloody Affair, questa divisione viene finalmente superata. Le due parti sono state rimontatee il riassunto iniziale del secondo, creando un fe più coerente.

La durata complessiva è di 281 minuti, trasformando il film in una vera esperienza immersiva, arricchita anche da un intervallo in stile cinema classico. Ma non è solo una questione di durata: questa versione include scene completamente inedite e sequenze d’animazione nuove, mai mostrate nei montaggi originali dei primi anni Duemila. In Italia, queste parti animate saranno proposte in lingua originale sottotitolata, aggiungendo un ulteriore elemento di autenticità.

Tra le novità più attese c’è anche una modifica visiva iconica: il celebre combattimento contro gli “88 folli” sarà finalmente mostrato interamente a colori, a differenza della versione originale in cui alcune parti erano in bianco e nero. Un dettaglio che cambia radicalmente l’impatto della scena, rendendola ancora più spettacolare e fedele all’estetica voluta dal regista. La storia resta quella che ha reso Kill Bill un cult: Uma Thurman interpreta La Sposa, una donna creduta morta dopo essere stata tradita dal suo ex mentore e amante Bill.

Sopravvissuta a un agguato brutale durante le prove del suo matrimonio, intraprende una lunga e violenta vendetta contro i membri della Deadly Viper Assassination Squad, fino allo scontro finale. Un racconto che mescola arti marziali, western, noir e cultura pop, diventando. L’arrivo nelle sale italiane è reso possibile dall’acquisizione dei diritti da parte di Plaion Pictures e Midnight Factory, che porteranno finalmente questadopo l’uscita negli Stati Uniti.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair non è solo una riedizione, ma un esempio concreto di come le logiche industriali possano influenzare un’opera e di come, anni dopo, sia possibile recuperare l’idea originale del regista. In definitiva, il ritorno di Kill Bill al cinema rappresenta molto più di una semplice operazione nostalgia: è un evento che permette di riscoprire uno dei film più importanti degli anni 2000 nella sua forma più completa, potente e autentica.