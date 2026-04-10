Kill Bill: The whole bloody affair arriva anche in Italia la versione completa lunga ben 4 ore, ma per pochi giorni

Pubblicazione: 10 aprile alle 18:19

In attesa dello Spin-off su Cliff Booth (che verrà diretto da David Fincher e in uscita su Netflix quest'anno) e del suo ultimo e decimo film, Tarantino ritorna con la versione definitiva di uno dei più capolavori più celebri, ovvero Kill Bill. Plaion Pictures e Midnight Factory sono liete di annunciare che Kill Bill: The Whole Bloody Affair, acquisito da Lionsgate, arriverà al cinema dal 28 maggio al 3 giugno , in un evento speciale di 7 giorni, come svela il poster ufficiale. Per la prima volta, il capolavoro di Quentin Tarantino sarà proposto nelle sale italiane come un unico film di 281 minuti, superando la divisione in Volume 1 (2003) e Volume 2 (2004): una scelta che restituisce al pubblico l’idea originaria del regista, che aveva concepito Kill Bill come un’opera unica prima della separazione per esigenze distributive.

Kill Bill: The whole bloody affair -©Plaion Pictures

A oltre vent’anni dall’uscita, il pubblico italiano potrà così vedere il quarto film di TarantinoProprio la locandina italiana ricorda cosa rende imperdibile questa versione del cult immortale, finalmente nei cinema senza tagli, con scene mai viste e in un’unica opera. Il montaggio di, introducendo novità significative come il celebre scontro con gli 88 folli presentato per la prima volta interamente a colori e sequenze totalmente inedite che arrivano in Italia in versione originale sottotitolata. Fra queste,, prodotto dal leggendario studio Production I.G., che esplora il tormentato passato di O-Ren Ishii (Lucy Liu). A coronare questa edizione definitiva, inoltre, la presenza di, un vero e proprio cortometraggio nato da un’idea di Tarantino rimasta per anni nel cassetto e ora, con la sorella della letale Gogo Yubari in cerca di vendetta.

In Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Uma Thurman interpreta La Sposa, creduta morta dal suo ex mentore e amante Bill, che le tende un’imboscata durante le prove del suo matrimonio, sparandole in testa e privandola del bambino che portava in grembo. Per ottenere la sua vendetta, la donna si mette sulle tracce dei quattro componenti rimasti della Deadly Viper Assassination Squad prima della resa dei conti finale con Bill. Sono proprio La Sposa e la sua arma prediletta, la micidiale katana forgiata da Hattori Hanzo, ad essere al centro del poster italiano: un’immagine iconica che restituisce immediatamente tutta la potenza visiva, l’estetica inconfondibile e lo spirito che attraversano l’intero film.

non è soltanto una versione estesa, ma la possibilità di riscoprire Kill Bill come un’unica grande opera sulla vendetta, fra le migliori mai girate: uno spettacolo continuo in cui Tarantino fonde cinema di arti marziali, chambara giapponese ed exploitation in un linguaggio personale, visivamente esplosivo e profondamente cinefilo, costruito attraverso rimandi e reinvenzioni della storia del cinema. La visione integrale, permettendo di cogliere appieno l’evoluzione della Sposa e restituendo tutta la forza di una saga epica contemporanea. Uche consentirà alle nuove generazioni e ai “vecchi” fan di Kill Bill di vivere sul grande schermo tutti insieme e tutto d’un fiato l’affresco di sangue dipinto da Tarantino esattamente come lo aveva sempre desiderato.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair arriverà al cinema per una settimana dal 28 maggio al 3 giugno con Plaion Pictures e Midnight Factory.

A proposito di Plaion e Plaion Pictures

Plaion Pictures (precedentemente conosciuta come Koch Films) è la divisione dedicata alle produzioni cinematografiche, home video e digital di Plaion, un’azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale (software, giochi e film). Le attività di publishing, il marketing e la distribuzione dell’azienda si estendono in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Australia e in Asia. Il gruppo Plaion ha oltre 28 anni di esperienza nel business della distribuzione digitale e si è affermato quale distributore indipendente numero uno in Italia e in Europa.

In ambito cinematografico e home video, Plaion Pictures rappresenta un punto di riferimento nella distribuzione sul territorio italiano. Estrema cura dei dettagli, altissima qualità dei contenuti, grande varietà di generi in grado di soddisfare i diversi gusti dei consumatori. Sono queste le parole chiave che caratterizzano il listino di Plaion Pictures. Si spazia dall’horror, con l’etichetta Midnight Factory (la saga di Terrifier, Talk To Me, Non aprite quella porta, Babadook, Hereditary, L’armata delle tenebre, X- A Sexy Horror Story), agli anime con Anime Factory (Dragon Ball Super: Broly, Lupin III, The First Slam Dunk, City Hunter, One Piece Stampede, Belle) passando per i documentari (Planet Earth I & II, Amy – The Girl Behind The Name, Domani, Bianconeri Juventus Story – Il film), i live action e le serie TV (Nella tana dei Lupi, Dallas Buyers Club, The Last Witch Hunter, Sherlock, Orphan Black e il franchise di Star Trek), arrivando fino all’animazione per i più piccini (PJ Masks, Masha e Orso, Bing, Shaun Vita da Pecora, Peppa Pig) e chiudendo con la grande arte (Michelangelo Infinito, Caravaggio – L’anima e il sangue, Raffaello - Il principe delle arti). Plaion Pictures è inoltre distributore in Italia per le edizioni home video di film e serie TV di Paramount Pictures (Indiana Jones Saga, Mission Impossible Saga, Star Trek Saga, Top Gun Maverick, Scream Saga, Pulp Fiction, Il Padrino Saga, Sonic Saga) e Universal Pictures (Oppenheimer, Jurassic Park Saga, Fast & Furious Saga, Il Gladiatore, Lo Squalo, Kung Fu Panda Saga, Cattivissimo me Saga, Schindler's List).

La sede centrale di Plaion è a Planegg, nei pressi di Monaco e possiede filiali in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Polonia, Australia, Stati Uniti, Giappone e Hong Kong. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.plaion.com.

Plaion è parte di Embracer Group.

A proposito di Midnight Factory

In qualità di azienda leader nella distribuzione cinematografica e home video di prodotti mainstream e di nicchia, nel 2015 Plaion Pictures dà vita a Midnight Factory, nuova etichetta di proprietà che punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale del genere horror, spaziando tra i classici contemporanei del genere e le declinazioni thriller e fantasy.

Attraverso Midnight Factory, Plaion Pictures mira a diffondere e a far conoscere al pubblico italiano i capolavori dei grandi maestri, le opere prime dei registi emergenti, i grandi classici del passato, le produzioni indipendenti e i titoli inediti. Una line-up di titoli – theatrical, digital e homevideo – ricca e variegata, accuratamente selezionata in base alla qualità delle produzioni, che va dai cult immortali della collana Midnight Classics (le saghe di Halloween e degli zombie di George Romero, L’armata delle tenebre, Non aprite quella porta , Ultimo mondo cannibale) ai maggiori esponenti della nuova scena horror, fra cui spiccano Babadook, The Neon Demon , It Follows, la saga di Sinister, Gretel & Hansel , X – A Sexy Horror Story, il fenomeno globale Talk To Me e la saga di Terrifier, culminata nel successo da record di Terrifier 3.

Midnight Factory ha una vera e propria filosofia editoriale, sottolineata anche dalla scelta di presentare tutti i prodotti home-video in edizione da collezione e con contenuti rimasterizzati in alta definizione. I film, distribuiti sia in versione DVD che Blu-ray disc, sono presentati nella loro versione integrale, senza tagli di censura e arricchiti di speciali contenuti extra, come backstage, curiosità sul film, interviste al cast e al regista. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: http://www.midnightfactory.it/