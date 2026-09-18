Kim Kardashian in ospedale nelle nuove immagini della serie: ha la stessa malattia del padre

Pubblicazione: 18 settembre alle 13:16

Kim Kardashian ha condiviso con il pubblico una notizia che inevitabilmente riapre una ferita profonda nella famiglia Kardashian-Jenner. Nel trailer dell'ottava stagione di The Kardashians, la celebre imprenditrice e star del reality ha rivelato di soffrire di esofagite, un'infiammazione dell'esofago che riporta immediatamente alla memoria la tragica morte del padre Robert Kardashian, scomparso nel 2003 a causa di un tumore all'esofago.





del nuovo trailer, rilasciato il 17 settembre 2026. Kim, 45 anni, appare: "Ho una cosa chiamata esofagite". Immediatamente, una voce fuori campo pone: "Tuo padre non... non è quello per cui è morto?". La conferma di Kim è seguita dalla reazione straziante della madre Kris Jenner, che: "Non ce la faccio, mi viene da piangere".È fondamentale chiarire un aspetto medico cruciale:. L'esofagite, come spiega la Johns Hopkins Medicine, èe può avere diverse cause, tra cui il reflusso gastroesofageo, infezioni o reazioni allergiche. Tuttavia,in una condizione chiamata esofago di Barrett, che aumenta il. Il trailer non fornisce ulteriori dettagli sulla causa specifica dell'infiammazione di Kim né sulla gravità della sua condizione.

Robert Kardashian, noto avvocato diventato celebre per aver fatto parte della squadra di difesa di O.J. Simpson, ricevette la diagnosi di cancro all'esofago nel luglio 2003. La malattia lo portò via in appena due mesi: morì il 30 settembre dello stesso anno, a soli 59 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi quattro figli Kourtney, Kim, Khloe e Rob.





. Durante un episodio dell'aprile 2025 del suo podcast Khloe in Wonder Land, Khloe Kardashian ha raccontato: "Mio padre è morto davvero velocemente. Aveva un cancro all'esofago e penso sia morto sei o sette settimane dopo la diagnosi. Non credo riuscisse ad accettare che fosse terminale, ma non ha mai usato quelle parole con noi".Il lutto ha spinto la famiglia a trasformare il dolore in azione concreta.dello UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health a Los Angeles,, diagnosi e trattamento delle patologie dell'esofago, intitolato proprio alla memoria di Robert.

Non è la prima volta che Kim affronta pubblicamente questioni di salute nel reality di famiglia. Nel 2025 aveva rivelato che durante alcuni controlli medici era stato individuato un piccolo aneurisma cerebrale, dimostrando ancora una volta la sua volontà di condividere anche gli aspetti più vulnerabili e preoccupanti della sua vita.





, e sarà solo allora che il pubblico potrà conoscere maggiori dettagli sulla diagnosi di Kim, sul suo percorso di cura e su come la famiglia stia affrontando questo momento delicato. Una cosa è certa: la vicenda riaccende i riflettori sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie esofagee, un messaggio che la famiglia Kardashian continua a portare avanti con determinazione in memoria di Robert.