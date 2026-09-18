Kim Kardashian in ospedale nelle nuove immagini della serie: ha la stessa malattia del padre
Kim Kardashian rivela di soffrire di esofagite, la stessa patologia che colpì il padre Robert. La diagnosi riapre una ferita familiare profonda.
Kim Kardashian ha condiviso con il pubblico una notizia che inevitabilmente riapre una ferita profonda nella famiglia Kardashian-Jenner. Nel trailer dell'ottava stagione di The Kardashians, la celebre imprenditrice e star del reality ha rivelato di soffrire di esofagite, un'infiammazione dell'esofago che riporta immediatamente alla memoria la tragica morte del padre Robert Kardashian, scomparso nel 2003 a causa di un tumore all'esofago.
È fondamentale chiarire un aspetto medico cruciale: esofagite e cancro all'esofago non sono la stessa patologia. L'esofagite, come spiega la Johns Hopkins Medicine, è un'infiammazione dei tessuti che rivestono l'esofago e può avere diverse cause, tra cui il reflusso gastroesofageo, infezioni o reazioni allergiche. Tuttavia, se non trattata adeguatamente, l'esofagite può evolvere in una condizione chiamata esofago di Barrett, che aumenta il rischio di sviluppare un tumore esofageo. Il trailer non fornisce ulteriori dettagli sulla causa specifica dell'infiammazione di Kim né sulla gravità della sua condizione.
Robert Kardashian, noto avvocato diventato celebre per aver fatto parte della squadra di difesa di O.J. Simpson, ricevette la diagnosi di cancro all'esofago nel luglio 2003. La malattia lo portò via in appena due mesi: morì il 30 settembre dello stesso anno, a soli 59 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi quattro figli Kourtney, Kim, Khloe e Rob.
Il lutto ha spinto la famiglia a trasformare il dolore in azione concreta. Nel 2019, Kim, Kris e gli altri membri della famiglia Kardashian-Jenner hanno contribuito all'apertura dello UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health a Los Angeles, un centro d'eccellenza dedicato alla prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie dell'esofago, intitolato proprio alla memoria di Robert.
Non è la prima volta che Kim affronta pubblicamente questioni di salute nel reality di famiglia. Nel 2025 aveva rivelato che durante alcuni controlli medici era stato individuato un piccolo aneurisma cerebrale, dimostrando ancora una volta la sua volontà di condividere anche gli aspetti più vulnerabili e preoccupanti della sua vita.