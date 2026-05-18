Kinema Citrus riscrive la Sirenetta: dal tragico addio alla ricerca del vero amore, nell'anime che reinventa la fiaba

Pubblicazione: 18 maggio alle 13:00

Kinema Citrus ha finalmente svelato la data di debutto di Goodbye, Lara (Sayonara Rara), l'anime originale nato per celebrare il quindicesimo anniversario dello studio. La serie prenderà il via il 5 luglio 2026 su Tokyo MX, BS Asahi e ytv, con episodi trasmessi ogni lunedì alle 00:30 ora giapponese. L'annuncio è arrivato accompagnato da un nuovo trailer e dalla conferma dell'anteprima mondiale del primo episodio, proiettato a Tokyo il 12 maggio durante un evento speciale.



Si tratta di un progetto interamente originale, non basato su manga o light novel preesistenti, che prende ispirazione dalla celebre fiaba La Sirenetta di Hans Christian Andersen per costruire una narrazione del tutto nuova. Al centro della storia c'è Lara, una principessa sirena amata dal padre, il Re del Mare, e dalle sue sorelle. Innamoratasi di un principe umano, Lara decide di bere una pozione preparata dalla strega Grace per poter vivere sulla terraferma accanto a lui. Ma viene ingannata e trasformata in schiuma di mare, con una sola possibilità di rinascita: trovare il vero amore.



Duecento anni dopo, Lara si reincarna nel Lago Biwa, nel Giappone contemporaneo, e intraprende una ricerca della persona destinata a lei. L'ambientazione non è casuale: il regista Takushi Koide è originario della prefettura di Shiga, dove si trova proprio questo grande lago giapponese. Per Koide si tratta del debutto alla direzione di una serie animata, dopo circa dieci anni di lavoro all'interno di Kinema Citrus. La sceneggiatura è affidata ad Anna Kawahara, il character design a Shiori Tani e le musiche a Yuma Yamaguchi.

Durante la proiezione speciale del 12 maggio a Tokyo, lo staff ha condiviso alcuni retroscena della produzione. Il progetto è nato dalla volontà di Koide di realizzare un anime originale e si è sviluppato inizialmente attorno all'idea di due personaggi, di cui uno è una sirena, e all'ambientazione nel Lago Biwa. L'elemento della Sirenetta come tema portante è stato introdotto successivamente con l'ingresso di Kawahara nel team creativo, che ha saputo intrecciare il classico di Andersen con una storia moderna e profondamente radicata nel territorio giapponese.



Goodbye, Lara è stato annunciato per la prima volta nel 2024 all'Anime Central di Chicago, insieme a un altro progetto originale dello studio intitolato Ninja Skooler. L'anteprima statunitense del primo episodio si terrà sempre all'Anime Central il 15 maggio, segno dell'interesse internazionale per questa produzione. Al momento, però, non sono stati comunicati dettagli sulla distribuzione in streaming per il mercato occidentale, il che lascia i fan europei e americani in attesa di notizie ufficiali.



La scelta di Kinema Citrus di celebrare il proprio anniversario con un progetto originale rappresenta una mossa coraggiosa in un'industria dove gli adattamenti di manga e light novel dominano la scena. Riscrivere un classico come La Sirenetta in chiave giapponese contemporanea, mantenendo il nucleo emotivo della fiaba ma ribaltandone il destino tragico in una ricerca di speranza, potrebbe rivelarsi la carta vincente per conquistare sia il pubblico nostalgico che quello in cerca di storie nuove.