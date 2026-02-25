Kingsman Il cerchio d'oro stasera su Italia 1, trama e cast del film con Colin Firth e Taron Egerton

Pubblicazione: 25 febbraio alle 07:02

Quando un personaggio muore al cinema, di solito resta morto. Ma Kingsman non è mai stato un franchise convenzionale, e il sequel del 2017 lo dimostra portando avanti una delle resurrezioni più audaci degli ultimi anni. Matthew Vaughn, regista e co-sceneggiatore insieme a Jane Goldman, ha scelto di far tornare Colin Firth nonostante Harry Hart fosse stato eliminato nel primo capitolo



Il film va in onda stasera alle 21.23 su Italia 1, offrendo al pubblico italiano l'occasione di rivedere uno dei sequel action più spettacolari e divisivi del decennio scorso. Divisivo perché se da un lato ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, dall'altro ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, con pareri discordanti sulla qualità della trama, delle interpretazioni e soprattutto sull'umorismo sempre più sopra le righe.



La storia riprende dopo gli eventi del primo Kingsman. Gary "Eggsy" Unwin, interpretato da Taron Egerton, è ora ufficialmente un agente con l'identità di Galahad. La sua vita sembra aver trovato un equilibrio tra le missioni sotto copertura e la relazione con la principessa Tilde. Ma il destino ha in serbo una nuova minaccia: il Cerchio d'Oro, un potente cartello della droga guidato dalla temibile Poppy Adams, una villain psicopatica e paradossalmente casalinga interpretata con gusto camp da Julianne Moore.

Channing Tatum in Kingsman Il cerchio d'oro, fonte: 20th Century Fox





Il budget di 104 milioni di dollari ha permesso a Vaughn di realizzare sequenze d'azione sempre più elaborate e spettacolari. Le scene di combattimento mescolano coreografie mozzafiato con l'uso di gadget hi-tech improbabili ma divertenti, marchio di fabbrica della saga. Il tono oscilla continuamente tra la spy story classica, l'action esagerato al limite del fumettistico e l'umorismo nero britannico.



Tra le aggiunte più memorabili del cast spicca il cameo autoironico di Elton John, che interpreta se stesso tenuto prigioniero da Poppy nella sua base nascosta in mezzo alla giungla cambogiana, ricreata come un idilliaco villaggio americano anni Cinquanta. Il leggendario musicista si cala nel ruolo con entusiasmo, partecipando persino a una scena d'azione in pieno stile Kingsman.



Il cast si arricchisce di numerosi volti noti: Mark Strong ritorna come Merlino, Sophie Cookson riprende il ruolo di Roxanne "Roxy" Morton, mentre Edward Holcroft è nuovamente Charlie Hesketh, ex-recluta Kingsman diventato braccio destro di Poppy. Hanna Alström torna come Principessa Tilde, Michael Gambon interpreta il capo dei Kingsman Artù, ed Emily Watson completa il quadro nel ruolo del Capo di stato maggiore Fox.

I protagonisti in Kingman Il Cerchio d'oro, fonte: 20th Century Fox





Dopo Il cerchio d'oro, il franchise ha proseguito con The King's Man - Le origini, uscito nel 2021 e ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, un prequel che racconta la nascita dell'organizzazione. È inoltre in fase di sviluppo uno spin-off dedicato agli Statesman, che dovrebbe esplorare più approfonditamente la controparte americana dei gentleman-spie britannici.



Kingsman Il cerchio d'oro rappresenta l'esempio perfetto di sequel che tenta di superare l'originale in ogni aspetto: più star, più azione, più budget, più ironia. Il risultato è un film che divide, ma che non lascia indifferenti. Per chi cerca due ore di puro intrattenimento action senza prendersi troppo sul serio, il secondo capitolo delle avventure di Eggsy offre esattamente quello che promette: spettacolo, eccesso e quel mix peculiare di eleganza britannica e violenza cartoonesca che ha reso il brand riconoscibile nel panorama delle spy-story moderne.