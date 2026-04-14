Kockroach: le prime immagini del film mostrano Chris Hemsworth nei panni di un boss del crimine

Pubblicazione: 14 aprile alle 12:07

Chris Hemsworth ha condiviso sui social le prime immagini ufficiali dal set di Kockroach, il nuovo crime thriller che lo vedrà protagonista nei panni di un misterioso boss criminale. Le foto, pubblicate su X direttamente dall'attore australiano, arrivano dal primo giorno di riprese in Australia e mostrano una trasformazione radicale rispetto ai ruoli che hanno reso Hemsworth una star globale.



Nella prima immagine l'attore appare quasi irriconoscibile: giacca elegante, occhiali da sole e una sigaretta accesa tra le dita compongono il ritratto di un personaggio che sembra uscito direttamente dai classici del gangster movie. La seconda foto lo immortala seduto sulla sedia da regista con il titolo del film stampato, un momento che celebra l'inizio ufficiale della produzione. Un cambio di registro netto per chi è abituato a vederlo brandire il martello di Thor o salvare il mondo nei panni di un supereroe Marvel.



L'elemento più intrigante di Kockroach risiede nella sua origine letteraria. Il film si basa sul romanzo di William Lashner, che a sua volta è una reinterpretazione di La Metamorfosi di Franz Kafka. L'idea di trasformare il capolavoro esistenzialista dello scrittore boemo in un crime thriller ambientato nella New York criminale è, sulla carta, uno degli esperimenti narrativi più audaci degli ultimi anni. Come può la storia di Gregor Samsa che si sveglia trasformato in un insetto collegarsi al mondo di boss mafiosi e guerre di potere? La sceneggiatura di Jonathan Ames dovrà costruire questo ponte narrativo, e la curiosità è altissima.

Dietro la macchina da presa c'è Matt Ross, regista che ha dimostrato un talento particolare per le storie complesse e stratificate. Ross ha diretto tutti e quattro gli episodi della acclamata miniserie Netflix Death by Lightning, che racconta l'assassinio del presidente James Garfield, e ha firmato due episodi della serie cult Silicon Valley. Il suo film del 2016 Captain Fantastic, con Viggo Mortensen, ha dimostrato la sua capacità di bilanciare toni drammatici e momenti di introspezione psicologica, qualità che potrebbero rivelarsi preziose per un progetto che fonde Kafka e il gangster movie.



Per Hemsworth, Kockroach rappresenta un'opportunità importante. Crime 101, pur acclamato dalla critica, ha deluso al botteghino con soli 72,5 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di 90 milioni. Il budget di Kockroach non è stato ancora reso pubblico, così come manca una data di uscita ufficiale, ma l'attore sembra determinato a dimostrare che il suo appeal non si limita ai franchise miliardari.