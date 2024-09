Kris Kristofferson è morto: l'attore e cantante country aveva 88 anni. Il ricordo di Barbra Streisand, sua co-star in È nata una stella

Pubblicazione: 30 settembre alle 12:43

Kris Kristofferson, noto cantautore country e attore, è morto nei giorni scorsi a 88 anni, nella sua casa a Maui, Hawaii: non sono al momento note le cause del decesso.

È con la morte nel cuore che condividiamo la notizia che nostro marito/padre/nonno, Kris Kristofferson, si è spento serenamente sabato 28 settembre nella sua casa. Siamo tutti così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato per tutti questi anni, e quando vedrete un arcobaleno, sappiate che sta sorridendo a tutti noi.

In un post su Instagram, i famigliari hanno condiviso la notizia con queste parole:

Prolifico artista, Kristofferson ha collezionato 3 vittorie (su 13) nomination ai Grammy nel corso della sua carriera, tra cui quella per la migliore canzone country per la ballata Help Me Make It Through The Night, contenuta nell'album Kristofferson del 1970. Nel 1984 ha ricevuto una nomination all'Oscar per la migliore colonna sonora originale di Songwriter - Successo alle stelle insieme a Willie Nelson, con il quale è stato anche co-protagonista del film.

La prima volta che ho visto Kris esibirsi al Troubadour di Los Angeles ho capito che era una persona speciale. A piedi nudi e strimpellando la sua chitarra, sembrava la scelta perfetta per la sceneggiatura che stavo sviluppando e che poi è diventata È nata una stella. Nel film, Kris e io cantiamo la canzone che avevo scritto per il principale tema sentimentale del film, Evergreen. Per il mio ultimo concerto del 2019 all'Hyde Park di Londra, ho chiesto a Kris di unirsi a me sul palco per cantare l'altro duetto di A Star Is Born, Lost Inside Of You. È stato affascinante come sempre e il pubblico lo ha sommerso di applausi. È stata una gioia vederlo ricevere il riconoscimento e l'amore che meritava. Il mio pensiero va alla moglie di Kris, Lisa, che so che lo ha sostenuto in ogni modo possibile.

In precedenza, aveva recitato accanto anella versione del 1976 di È nata una stella , per il quale ha vinto un Golden Globe. Apprendendo della sua scomparsa, la star ha ricordato il collega con queste parole:

Nella sua carriera, Kristofferson ha inoltre preso parte a I cancelli del cielo, Pat Garrett e Billy Kid, Stella solitaria. Più recentemente, ha interpretato Abraham Whistler, mentore del protagonista, nella trilogia di Blade con Wesley Snipes