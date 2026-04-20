La buona stella, chi è Miriam Dalmazio: età, vita privata e lavoro

Pubblicazione: 20 aprile alle 14:00

È una di quelle attrici che il pubblico italiano ha imparato a riconoscere senza necessariamente sapere il nome. Poi arriva un ruolo da protagonista e tutto cambia. Miriam Dalmazio ha percorso quella strada con pazienza: da comparsa a Palermo, passando per anni di fiction e cinema, fino al salto definitivo che la porta a guidare da sola la scena in La buona stella, la serie crime di Rai 1 in tre serate con Filippo Scicchitano e Francesco Arca. L'appuntamento è ogni lunedì alle 21.30, con l'ultima puntata prevista per il 27 aprile. Le puntate sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Le origini e gli inizi per caso

Nata a Palermo il 14 settembre 1987, Miriam Dalmazio è l'ultima di quattro figli: ha due fratelli e una sorella. Dopo il diploma lavora come maschera in un teatro palermitano, un impiego che sembra di passaggio ma che si rivela decisivo. Il contatto quotidiano con attori e con il mondo dello spettacolo la contagia lentamente. Si iscrive alla scuola di recitazione dello Stabile di Palermo e poi si trasferisce a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il debutto arriva nel 2006 come comparsa nella serie televisiva Capri, ma è ancora troppo presto per parlare di carriera.

La carriera: da Che Dio ci aiuti a Checco Zalone

La svolta vera arriva per un caso quasi comico: accompagna un'amica a un provino per la soap opera. Sul posto le chiedono di provare anche lei, e alla fine la scelgono. Recita nella soap dal, e da quel momento il percorso comincia a prendere forma.

Gli anni successivi la vedono costruire una filmografia solida tra televisione e cinema. Nel 2011 entra nel cast di Che Dio ci aiuti nei panni della giovane Margherita Morbidelli, ruolo che tiene fino al 2017 e che la porta per la prima volta a fare i conti con un pubblico largo. Ma è il 2013 l'anno della doppia svolta: recita in Sole a catinelle, il terzo film di Checco Zalone, che diventa uno dei maggiori incassi della storia del cinema italiano. Lo stesso anno è in Che strano chiamarsi Federico, il film di Ettore Scola su Fellini.

Nel 2014 gira Maldamore e Una donna per amica di Giovanni Veronesi, nel 2015 è nel cast di Maraviglioso Boccaccio dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Torna poi alla televisione con I Medici nel 2018, poi con La vita promessa e Il cacciatore, serie che occupa parte della sua agenda fino al 2021. Nel 2022 arriva il salto di qualità vero: è co-protagonista di Studio Battaglia, al fianco di Barbora Bobulova e Lunetta Savino, una serie che conquista critica e pubblico per la solidità della scrittura e l'intensità del cast. Da quel momento Miriam Dalmazio è definitivamente nel circuito delle attrici di riferimento del piccolo schermo italiano.

Miriam Dalmazio in una scena de La buona stella con Francesco Arca ©Rai

La buona stella: l'ispettrice Stella Rongoni

Ne La buona stella interpreta Stella Rongoni, poliziotta determinata ma profondamente ferita. La sua "buona stella" non è quella del successo: è la stella della giustizia e della verità che insegue per alleggerirsi l'anima. Stella portava con sé la colpa della morte del suo compagno e collega, convinta che la pallottola che lo ha ucciso avrebbe dovuto colpire lei. L'ha descritta così in un'intervista: "Un personaggio che cammina in punta di piedi tra la vita e la voglia di non vivere più. Ha avuto dipendenze da ansiolitici e non è propriamente un personaggio bianco."

La serie, diretta da Luca Brignone e prodotta da Rai Fiction con Paypermoon, è ambientata sulle coste della Calabria, tra Crotone e la costa ionica. Il regista ha definito il progetto "un viaggio dentro le fragilità più profonde dei personaggi, un continuo confronto con il loro buio".

La vita privata: Paolo, Ian e Bali

Sul fronte personale, Miriam Dalmazio è una delle attrici italiane più riservate. Dal 2013 è legata a Paolo, imprenditore siciliano conosciuto tramite amici comuni. Nel 2016 è nata la loro prima figlia, Ian, una gravidanza tenuta segreta per tutta la durata. Pochi giorni prima del parto aveva raccontato a Vanity Fair: "Io e Paolo stiamo insieme da tre anni, ci amiamo ed era già da parecchio che guardavamo bambini e animali con occhi presi." L'attrice vive a Roma, ma si reca spesso in Indonesia, dove il compagno possiede un resort su una piccola isola vicino a Bali. Una doppia vita tra il set e un angolo di mondo lontano da tutto.

Un dettaglio fisico che i fan chiedono spesso: i capelli rossi che la caratterizzano non sono naturali. In origine sono castano-ramati, ma ha dichiarato a Glamour nel 2015 che resterà rossa tutta la vita.