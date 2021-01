LEGGI ANCHE – La casa: ecco il divertente trailer onesto dei film del franchise

Come riportato da ComicBook.com sabato 23 gennaio sulla pagina ufficiale di Watch With (Stellar) si terrà un Watch Party dedicato a(Evil Dead), iconico horror del 1981 scritto e diretto da Sam Raimi.

L’evento sarà interamente “controllato” e commentato in diretta da Bruce Campbell, noto protagonista del franchise che risponderà anche alle domande dei fan. Sul sito dell’evento è possibile acquistare i biglietti per partecipare al watch party.

Qua sotto trovate le sinossi dei tre capitolo del noto franchise:

La casa:

Cinque ragazzi si recano a passare un tranquillo week end in una capanna di montagna, dopo aver trovato il libro dei morti in una botola e un registratore con delle formule per resuscitare i defunti, inizieranno ad essere posseduti da demoni malefici e si uccideranno tra loro.

La Casa 2:

Quando la fidanzata linda muore per colpa di un’entità demoniaca, Ash Williams imbraccia fucile e motosega per combattere le forze del male. Sangue a fiumi e arti mozzati in quantità, in questo indimenticabile classico del cinema horror.

L’armata delle tenebre:

Ash è un impiegato di un grande magazzino, che a causa della scoperta del Libro dei Morti si trova catapultato in un altro tempo e luogo, lontano dalla sua realtà. Qui farà la conoscenza di un lord che è costretto a combattere oscure forze del male, che solo il recupero del libro dei morti e l’enunciazione di una frase occulta potrà ricacciare nell’antro infernale. Ma la pronuncia di Ash non è delle più corrette e scatenerà involontariamente l’esercito dei morti, al quale dovrà opporsi con l’aiuto dei lord in guerra tra loro e momentaneamente alleati.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!