La casa da 10 milioni di Nicolas Cage sta sprofondando: ecco cosa sta succedendo a Malibu

Pubblicazione: 10 settembre alle 09:59

Una mattinata di martedì come tante altre si è trasformata in un incubo geologico per i residenti di una delle strade più esclusive di Malibu. Una voragine profonda 30 metri e larga 60 si è aperta sotto il vialetto della villa da 10,5 milioni di dollari acquistata da Nicolas Cage nel 2024, costringendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza locale e a evacuare oltre 30 proprietà nella zona.





Nicolas Cage’s $10.5M Malibu mansion nearly falls into massive sinkhole that swallows driveway https://t.co/RrQsCAVsoQ pic.twitter.com/oySHGlRWoo — New York Post (@nypost) September 8, 2026

Il sinkhole, termine tecnico che indica queste voragini improvvise causate dal cedimento del terreno sottostante, è stato segnalato martedì mattina presto, ma secondo le autorità cittadine aveva iniziato a formarsi già lunedì.che la voragine continua ad espandersi, limitando l'accesso sia ai residenti che ai mezzi di soccorso.La villa di Cage è una proprietà di lusso distribuita su quattro livelli, con quasi 4.000 piedi quadrati di superficie e accesso diretto alla spiaggia. La strada su cui sorge è particolarmente ambita dallecome aveva dichiarato l'agente immobiliare al momento dell'acquisto nel 2024. Il rappresentante dell'attore non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, e non è chiaro se la casa fosse occupata al momento del cedimento.La situazione si è aggravata rapidamente nel corso della giornata. Martedì mattina le autorità hanno chiuso la strada privata che conduce all'abitazione e hanno vietato l'accesso a cinque case nelle immediate vicinanze.causata dal crollo, con la conseguente interruzione della fornitura a tutta l'area.

The driveway of a coastal mansion in Malibu owned by actor Nicolas Cage collapsed Tuesday morning, opening up a giant hole in front of the house. The collapse caused a gas leak just before 6 a.m., prompting authorities and a utility to respond. The mansion was damaged as a… pic.twitter.com/4P5GUiw7Eq — The Associated Press (@AP) September 9, 2026

Nel pomeriggio, con la voragine in continua espansione, il comune ha dichiarato l'emergenza locale estendendo l'ordine di evacuazione a 31 proprietà. Il problema non riguarda solo la sicurezza delle abitazioni:, che si è pericolosamente ristretta a causa del cedimento. La Croce Rossa americana ha allestito un rifugio temporaneo presso la Malibu High School per i residenti sfollati.Ma cosa ha scatenato questo improvviso collasso del terreno? Le autorità indicano come principale responsabile il ciclone post-tropicale Marie, che ha portato onde anomale, maree eccezionalmente alte edurante il weekend del Labor Day. Il National Weather Service aveva emesso un'allerta per inondazioni costiere, e le autorità locali stavano già monitorando fenomeni di erosione costiera nella zona.Marie ha sollevato acque turbolente nell'Oceano Pacifico, generando onde che martedì hanno martellato letteralmente la costa californiana. A Long Beach, a sud-est di Malibu,mentre le onde scavalcavano le barriere frangiflutti. La tempesta, secondo le previsioni del Centro Nazionale Uragani, dovrebbe indebolirsi e dissiparsi nei prossimi due giorni spostandosi verso il Pacifico aperto, ma il danno è già fatto.La città di Malibu avverte che le condizioni meteorologiche avverse continueranno probabilmente a peggiorare la situazione nel sito della voragine. Le maree alte e le piogge persistenti potrebbero accelerare ulteriormente l'erosione del terreno,Si tratta di un fenomeno sempre più frequente lungo le coste californiane, dove il cambiamento climatico sta intensificando gli eventi meteorologici estremi e accelerando l'erosione costiera.







Per Nicolas Cage, noto collezionista di proprietà immobiliari con una storia travagliata di acquisti e vendite milionarie, questo incidente rappresenta l'ennesimo colpo di sfortuna legato al mercato immobiliare.per i suoi investimenti immobiliari eccentrici, che includevano castelli in Europa e ville storiche negli Stati Uniti, molte delle quali poi vendute per difficoltà finanziarie.La villa di Malibu, acquistata poco più di un anno fa, rappresentava invece un investimento più sobrio e tradizionale: una proprietà di lusso in una delle location più prestigiose della California, con vista sull'oceano e privacy garantita., vittima di forze naturali che nessun prezzo d'acquisto può controllare.Quello che colpisce in questa vicenda è la rapidità con cui una situazione apparentemente normale si è trasformata in un'emergenza su larga scala. In meno di 24 ore, una crepa nel vialetto è diventata una voragine capace di inghiottire veicoli,Un promemoria potente di quanto le nostre abitazioni, per quanto lussuose e costose, restino vulnerabili di fronte alla potenza della natura.Le autorità continuano a monitorare la situazione mentre la comunità di Malibu si trova ad affrontare non solo questa emergenza specifica, ma anche interrogativi più ampi sulla sostenibilità a lungo termine di vivere in zone costiere sempre più minacciate da erosione, innalzamento del livello del mare e eventi meteorologici estremi.di una realtà geologica e climatica in rapida evoluzione.