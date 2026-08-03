La coppia horror che tutti aspettavano: il regista di Evil Dead e Stephen King insieme per Desperation

Pubblicazione: 03 agosto alle 19:00

Ci sono collaborazioni che sembrano scritte nel destino, eppure tardano decenni ad avverarsi. Sam Raimi e Stephen King, due titani dell'horror che hanno definito l'immaginario del genere tra il XX e il XXI secolo, non hanno mai lavorato insieme a un progetto cinematografico. Fino ad ora. L'annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno: il visionario regista di Evil Dead e il maestro indiscusso della narrativa horror stanno per unire le forze per portare sul grande schermo Desperation, romanzo del 1996 che rappresenta una delle gemme meno celebrate del vasto catalogo di King.

Ash vs Evil Dead - Starz

La notizia, riportata da Hollywood Reporter, rivela che alla regia ci saranno Zach Lipovsky e Adam Stein, il duo che ha recentemente resuscitato il franchise di, film che ha riportato la serie cult a nuova vita dopo anni di stasi. I due registi sono in trattative avanzate per, mentre lo sceneggiatore esordiente Ryan Brennan è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura. Lipovsky e Stein: produrranno il film insieme a Raimi e al suo storico partner Robert Tapert attraverso la Ghost House Pictures, con Romel Adam e Jose Cañas come produttori esecutivi.

Ma perché questa collaborazione arriva solo ora, dopo oltre quattro decenni di carriere parallele nel mondo dell'horror? La risposta è tanto affascinante quanto sorprendente. King e Raimi sono legati da un rapporto professionale che ha dell'incredibile, anche se mai concretizzato in una collaborazione diretta fino a questo momento. La loro storia comune inizia nel 1981, quando un giovane e sconosciuto Sam Raimi completò Evil Dead con un budget da fame. Riuscì miracolosamente a farlo proiettare fuori concorso al Festival di Cannes, dove tra il pubblico sedeva proprio Stephen King. Lo scrittore del Maine rimase letteralmente folgorato dal film, tanto che lo endorsò pubblicamente su USA Today definendolo uno dei suoi film horror preferiti.

Ash vs Evil Dead - Starz

L'approvazione di King generò un interesse mediatico che portò la New Line Cinema ad acquisire Evil Dead per la distribuzione, trasformando quello che poteva rimanere un film di culto underground in un fenomeno commerciale. Oltre a ciò, quando Raimi cercò di mettere in piedi Evil Dead 2,che affliggono anche i registi che hanno già dimostrato il loro valore. Fu ancora una volta, convincendo il leggendario produttore Dino De Laurentiis. In sostanza, senza King, la carriera di Raimi avrebbe potuto prendere, e l'iconica trilogia di Evil Dead potrebbe non essere mai esistita nella forma che conosciamo.

Desperation rappresenta quindi il compimento di un debito di gratitudine lungo decenni, ma anche l'incontro tra sensibilità artistiche profondamente compatibili. Il romanzo del 1996, best seller al momento della pubblicazione, racconta una storia di horror soprannaturale ambientata in una cittadina mineraria del Nevada. La trama ruota attorno a un gruppo di persone apparentemente casuali che vengono catturate da un poliziotto posseduto da un'entità demoniaca antica e malvagia. Desperation è meno conosciuto al grande pubblico rispetto a classici come It, Shining o Carrie, ma offre tutti gli elementi che rendono King un narratore senza pari: personaggi profondi, orrore viscerale, tematiche esistenziali e una riflessione sulla natura del male.

Per gli appassionati di King e Raimi, questo progetto rappresenta qualcosa di più di un semplice film horror in arrivo. È la chiusura di un cerchio narrativo iniziato più di quarant'anni fa in una sala buia di Cannes, quando uno scrittore affermato riconobbe il talento grezzo di un giovane regista e decise di metterci la faccia. È la prova che nel cinema, come nella vita, i debiti di gratitudine più profondi non hanno scadenza, e che le migliori collaborazioni arrivano quando il tempo è finalmente maturo.