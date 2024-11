La cupa risposta di Dick Van Dyke ad altri quattro anni di Donald Trump

Pubblicazione: 14 novembre alle 12:33

Dick Van Dyke non è particolarmente preoccupato dall'esito delle elezioni americane, come ha fatto intendere a un paparazzo (via Daily Mail) martedì.

Per fortuna, non vivrò abbastanza per vedere altri quattro anni con lui.

La leggenda di Hollywood, che il mese prossimo compirà ben 99 anni, si è sentito chiedere se "il futuro sembra luminoso per l'America", e ha risposto "spero che tu abbia ragione...". Il suo tono è diventato invece decisamente cupo quando gli è stato chiesto se Trump "sia in grado di rendere grande di nuovo l'America":

Il giorno prima delle elezioni, la star di Mary Poppins aveva pubblicato un endorsement nei confronti della candidata alla presidenza dei Democratici,Nel video, leggeva un discorso che aveva pronunciato durante un evento sui diritti civili nel 1964, accanto a Martin Luther King Jr. Alla fine del video, affermava: “1964... è successo molto da allora. Non tanto quanto sognava Martin Luther, ma è un inizio. Grazie, e Dio vi benedica”.

Nel 2020 Van Dyke aveva sostenuto Bernie Sanders nelle primarie presidenziali, e aveva anche parlato durante la campagna del senatore. Quest'anno, prima di sostenere Harris, aveva appoggiato il presidente Joe Biden.