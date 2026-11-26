Pubblicazione: 26 novembre alle 15:09

Josh Hutcherson sta per fare ritorno nel mondo della fantascienza con un progetto che promette di eclissare persino l'iconico franchise di Hunger Games. L'attore, che ha appena ripreso i panni di Peeta Mellark nell'epilogo del nuovo prequel L'alba sulla mietitura, si prepara a tuffarsi in un universo ancora più vasto e stratificato: quello della DC Comics, interpretando Mister Miracle nella nuova serie animata del DC Universe guidato da James Gunn. Il 2026 si è rivelato un anno straordinario per la fantascienza cinematografica, con successi sia al botteghino che sulle piattaforme streaming. E mentre il genere si prepara ai due eventi più attesi dell'anno, Avengers: Doomsday e Dune 3 di Denis Villeneuve, Hutcherson ha già fatto il suo ritorno trionfale nelle sale con Hunger Games: L'alba sulla mietitura.

, riportando sullo schermo sia lui che Jennifer Lawrence nei ruoli di Peeta e Katniss. Ma è il prossimo capitolo della carriera di Hutcherson a promettere qualcosa di davvero epico.. Mentre Hunger Games attinge da una saga letteraria relativamente recente, il DCU si basa su decenni di storie a fumetti che includono icone come Batman, Superman, Wonder Woman e Flash. Ma soprattutto,. Scott Free, questo il vero nome del personaggio, è il figlio adottivo di Darkseid, uno dei villain più temibili e potenti dell'universo DC.

Cresciuto su Apokolips, un pianeta che può essere descritto solo come un inferno cosmico, Scott è riuscito a fuggire da quell'incubo per diventare il più grande artista della fuga dell'universo conosciuto. Ma le cicatrici psicologiche di quell'infanzia brutale non lo hanno mai abbandonato. La serie animata, in sviluppo per HBO Max, esplorerà proprio questi temi oscuri e stratificati. Non sarà un semplice show di supereroi con combattimenti e cattivi da sconfiggere. Tom King, lo sceneggiatore e fumettista dietro l'acclamata run a fumetti di Mister Miracle vincitrice di premi, sta sviluppando lo show per il piccolo schermo. La sua versione del personaggio è stata celebrata proprio per aver affrontato temi come la salute mentale, l'ansia, il trauma e la lotta quotidiana per trovare un equilibrio tra la vita da supereroe e quella personale.

King ha saputo trasformare Mister Miracle in un'opera che va ben oltre il genere supereroistico, esplorando con sensibilità e profondità la psiche di un uomo che ha vissuto l'impensabile. La serie animata promette di seguire questa stessa filosofia narrativa, approfondendo l'educazione cosmica di Scott, l'impatto psicologico delle sue esperienze e la sua battaglia quotidiana con l'ansia legata alla vita personale. Un territorio narrativo decisamente più maturo e stratificato rispetto alla distopia giovane adulta di Hunger Games.





Per Hutcherson, il passaggio da Peeta Mellark a Scott Free rappresenta quindi molto più di un semplice cambio di ruolo. È, se non decenni. E mentre i fan attendono con trepidazione il debutto di Mister Miracle su HBO Max, una cosa è certa:, in un universo dove persino l'inferno ha una geografia ben precisa e gli dei hanno problemi molto, molto umani.