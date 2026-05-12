La famiglia Abbott tornerà: John Krasinski ha annunciato il ciak che i fan aspettavano dal 2021

Pubblicazione: 12 maggio alle 08:00

Il silenzio sta per essere rotto di nuovo. John Krasinski ha confermato ufficialmente l'inizio delle riprese di A Quiet Place Part III attraverso un post su Instagram che ha fatto esplodere l'entusiasmo dei fan. L'immagine condivisa dal regista, accompagnata dalla didascalia "Here. We. Go! #Part III", segna un momento cruciale per uno dei franchise horror più redditizi e apprezzati dell'ultimo decennio.



L'annuncio arriva dopo anni di attesa e rinvii. Il terzo capitolo della saga principale era stato inizialmente programmato per il 2025, ma una serie di ritardi ha spostato l'uscita al 30 luglio 2027. Quando il film arriverà nelle sale, saranno passati sei anni dall'uscita di A Quiet Place Part II, distribuito nel maggio 2021 in piena fase di ripresa post-pandemia. Un'attesa che, paradossalmente, potrebbe giocare a favore del film: il tempo trascorso ha alimentato l'hype e la curiosità del pubblico.



La saga creata da Krasinski ha dimostrato una capacità straordinaria di conquistare sia la critica che il botteghino. Il primo film, uscito nel 2018, racconta la storia di Lee Abbott e della sua famiglia costretti a vivere nel silenzio assoluto per sfuggire a creature aliene che cacciano attraverso l'udito. Realizzato con un budget di appena 17 milioni di dollari, il film ha incassato oltre 340 milioni in tutto il mondo, diventando un caso di studio per l'industria cinematografica.

Il sequel ha confermato il successo commerciale della formula, raccogliendo 297 milioni di dollari globali con un budget di 61 milioni. Un risultato ancora più impressionante se si considera il contesto: le sale cinematografiche nel 2021 stavano ancora faticosamente recuperando dopo la chiusura forzata dovuta al COVID-19. Il pubblico ha dimostrato di voler tornare in sala proprio per esperienze immersive come quelle offerte dalla saga Abbott, dove il sound design e l'uso del silenzio sono elementi fondamentali dell'esperienza narrativa.



Nel frattempo, il franchise si è espanso con A Quiet Place: Day One, il prequel uscito nel 2024 che esplora i primi giorni dell'invasione aliena. Diretto da Michael Sarnoski e incentrato su nuovi personaggi interpretati da Lupita Nyong'o e Joseph Quinn, il film ha incassato 267 milioni di dollari contro un budget di 67 milioni, dimostrando che l'universo narrativo può reggere anche senza la famiglia Abbott al centro della scena.



Proprio la connessione con Day One potrebbe rivelarsi cruciale per A Quiet Place Part III. Il personaggio di Henri, interpretato da Djimon Hounsou, appare sia in Part II che nel prequel, creando un ponte narrativo tra le diverse timeline. Questa sovrapposizione apre possibilità interessanti: il terzo capitolo potrebbe integrare elementi e personaggi del prequel, come il sopravvissuto Eric di Joseph Quinn, ampliando ulteriormente la mitologia del franchise.

A Quiet Place - Paramount+

La storia continuerà a seguire Evelyn Abbott, interpretata da Emily Blunt, e i suoi figli Regan (Millicent Simmonds) e Marcus (Noah Jupe) nella loro lotta per la sopravvivenza. Il primo film si era concluso con il sacrificio di Lee, il personaggio di Krasinski, apparso poi solo in flashback nel sequel. Il secondo capitolo aveva introdotto il personaggio di Emmett, interpretato da Cillian Murphy, un sopravvissuto solitario che si unisce alla famiglia Abbott. Murphy è confermato nel cast del terzo film, insieme agli altri membri della famiglia.



Le aspettative per A Quiet Place Part III sono altissime, supportate da numeri che parlano chiaro. Sommando gli incassi dei tre film precedenti, il franchise ha generato oltre 900 milioni di dollari globali, un risultato straordinario per una saga horror che ha saputo reinventare il genere attraverso l'uso creativo del suono e del silenzio.



L'inizio delle riprese segna quindi l'avvio di un conto alla rovescia che porterà il pubblico, nell'estate del 2027, a scoprire il prossimo capitolo di una delle saghe più innovative del cinema horror contemporaneo. Il silenzio sta per essere rotto, e questa volta potrebbe essere più assordante che mai.