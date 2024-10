La Famiglia Addams: il cast ricorda Raul Julia durante la reunion al LA Comic-Con

I protagonisti di La Famiglia Addams sono stati protagonisti di una reunion in occasione del L.A. Comic Con, evento che ha permesso agli attori di ricordare Raul Julia e l'esperienza vissuta sul set negli anni '90.

Al panel hanno partecipato Christina Ricci, Anjelica Huston, Christopher Lloyd, Jimmy Workman e Carel Struycken, rispettivamente interpreti di Mercoledì Addams, sua madre Morticia, Zio Fester, Pugsley e Lurch.

Barry Sonnenfeld aveva diretto i due film dedicati alla storia dei personaggi creati da Charles Addams.

Ecco alcune foto dell'evento:

Durante il panel è stato ricordato con grande affetto Raul Julia, che aveva la parte di Gomez Addams, attore morto nel 1994.

Huston ha ricordato:

Era il gentleman perfetto. Era sempre il primo ad arrivare sul set e l'ultimo ad andarsene. Era un ballerino grandioso. Diventavo realmente scontrosa in occasione delle prove di ballo, e pensavo non fossero necessarie perché io ero una ballerina davvero eccellente. Ma lui insisteva nell'essere presente e rimanere fino alla fine.

L'attrice ha aggiunto:

Cantava sempre, tra una scena e l'altra e tra un ciak e l'altro. Cantava sempre in pieno stile opera! Ci intratteneva!

Anjelica ha inoltre spiegato che i due film di cui sono stati protagonisti hanno probabilmente conquistato i ragazzini per un motivo specifico:

Stavamo facendo tutte le cose sbagliate e ottenendo molta attenzione proprio per questo.

Ricci ha aggiunto sull'argomento:

Mi ricordo di aver mostrato a mio figlio La famiglia Addams quando aveva 6 anni e continuava a guardarmi e dire 'mamma, sei così cattiva'. Come se fosse elettrizzato che tutte queste persone fossero insolenti, come se non potesse crederci.