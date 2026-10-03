La figlia di Pino Daniele si laurea, ma è la dedica al papà a commuovere: “Custode dei miei sogni”
Sofia Daniele si è laureata in Giurisprudenza e ha dedicato la tesi al padre Pino Daniele con parole commoventi: Sara condivide tutto sui social.
Un traguardo importante, ma anche un momento in cui l'assenza di Pino Daniele si è fatta inevitabilmente sentire. Sofia Daniele, figlia dell'indimenticato cantautore napoletano, si è laureata in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma e ha scelto di riservare proprio al padre alcune delle parole più importanti della sua tesi. A raccontare pubblicamente questo momento è stata la sorella maggiore Sara Daniele, che sui social ha condiviso alcune immagini della giornata: Sofia con la corona d'alloro, le due sorelle abbracciate e, soprattutto, la pagina della tesi contenente la dedica a Pino Daniele.
La dedica prosegue descrivendo Pino come la sua più grande fortuna, prima di richiamare direttamente uno degli insegnamenti che il musicista ha lasciato ai figli: “La musica è una cosa seria”. Sofia promette quindi di continuare a custodirla con la stessa cura e lo stesso amore che il padre le aveva trasmesso. Non è difficile comprendere perché proprio la tesi sia diventata il luogo scelto per rivolgere questo pensiero al padre, visto che la laurea rappresenta la conclusione di un percorso costruito negli anni e, nelle parole di Sofia, Pino continua a essere una presenza capace di accompagnarla anche nei traguardi raggiunti molto tempo dopo la sua scomparsa.
Un pensiero privato, scritto per chiudere un lungo percorso universitario, che è diventato pubblico grazie a Sara. La sorella maggiore ha infatti voluto celebrare il traguardo pubblicando alcuni scatti della neolaureata e accompagnandoli con appena tre parole: “Fiera di te”. Sofia è una dei cinque figli di Pino Daniele: il cantautore ha avuto Alessandro e Cristina dal primo matrimonio con Dorina Giangrande, mentre dalla relazione con Fabiola Sciabbarrasi sono nati Sara, Sofia e Francesco. Una famiglia che negli anni ha continuato a custodire il ricordo dell'artista anche lontano dai palchi e dalle celebrazioni ufficiali.
Questa volta è stata Sofia a trovare il modo di riportarlo accanto a sé in uno dei giorni che difficilmente dimenticherà. Pino Daniele non ha potuto assistere alla sua laurea, ma il suo nome è rimasto impresso proprio nelle prime pagine della tesi con cui sua figlia ha concluso il percorso universitario: un modo semplice e profondamente personale per condividere con lui anche questo traguardo.