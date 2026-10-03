La figlia di Pino Daniele si laurea, ma è la dedica al papà a commuovere: “Custode dei miei sogni”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 15:41

Un traguardo importante, ma anche un momento in cui l'assenza di Pino Daniele si è fatta inevitabilmente sentire. Sofia Daniele, figlia dell'indimenticato cantautore napoletano, si è laureata in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma e ha scelto di riservare proprio al padre alcune delle parole più importanti della sua tesi. A raccontare pubblicamente questo momento è stata la sorella maggiore Sara Daniele, che sui social ha condiviso alcune immagini della giornata: Sofia con la corona d'alloro, le due sorelle abbracciate e, soprattutto, la pagina della tesi contenente la dedica a Pino Daniele.

“A mio papà, custode dei miei sogni”, si legge all'inizio del pensiero rivolto al cantautore,“ispirazione di ogni mio traguardo”. Parole particolarmente significative considerando che, quando Sofia era ancora molto giovane., la figura del padre continua dunque ad accompagnarla anche nei passaggi più importanti della sua vita.

La dedica prosegue descrivendo Pino come la sua più grande fortuna, prima di richiamare direttamente uno degli insegnamenti che il musicista ha lasciato ai figli: “La musica è una cosa seria”. Sofia promette quindi di continuare a custodirla con la stessa cura e lo stesso amore che il padre le aveva trasmesso. Non è difficile comprendere perché proprio la tesi sia diventata il luogo scelto per rivolgere questo pensiero al padre, visto che la laurea rappresenta la conclusione di un percorso costruito negli anni e, nelle parole di Sofia, Pino continua a essere una presenza capace di accompagnarla anche nei traguardi raggiunti molto tempo dopo la sua scomparsa.

Un pensiero privato, scritto per chiudere un lungo percorso universitario, che è diventato pubblico grazie a Sara. La sorella maggiore ha infatti voluto celebrare il traguardo pubblicando alcuni scatti della neolaureata e accompagnandoli con appena tre parole: “Fiera di te”. Sofia è una dei cinque figli di Pino Daniele: il cantautore ha avuto Alessandro e Cristina dal primo matrimonio con Dorina Giangrande, mentre dalla relazione con Fabiola Sciabbarrasi sono nati Sara, Sofia e Francesco. Una famiglia che negli anni ha continuato a custodire il ricordo dell'artista anche lontano dai palchi e dalle celebrazioni ufficiali.

Il rapporto delle figlie con il ricordo diè emerso più volte anche negli anni successivi alla sua scomparsa., in particolare, ha spesso affidato, raccontandolo non soltanto come uno dei musicisti italiani più amati, ma soprattutto nella sua dimensione più intima e familiare. Ed è proprio questa dimensione a emergere ancora. Dietro ilche ha segnato la storia della musica italiana c'è infatti il padre che continua a vivere nei ricordi dei suoi figli e nelle parole con cui scelgono di raccontarlo.

Questa volta è stata Sofia a trovare il modo di riportarlo accanto a sé in uno dei giorni che difficilmente dimenticherà. Pino Daniele non ha potuto assistere alla sua laurea, ma il suo nome è rimasto impresso proprio nelle prime pagine della tesi con cui sua figlia ha concluso il percorso universitario: un modo semplice e profondamente personale per condividere con lui anche questo traguardo.