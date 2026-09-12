La La Land compie 10 anni e ora si può guardare gratis: il film con Emma Stone e Ryan Gosling è su RaiPlay

Pubblicazione: 12 settembre alle 09:00

A dieci anni dalla sua uscita, La La Land continua a essere uno di quei film capaci di resistere al tempo molto meglio di tanti altri successi della stessa epoca. E per chi volesse rivederlo – o magari recuperarlo per la prima volta – c'è una buona notizia: il musical romantico di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling è disponibile gratuitamente su RaiPlay.

Uscito nel, La La Land racconta l'incontro tra Mia, aspirante attrice che cerca disperatamente di trovare il proprio spazio a Hollywood, e Sebastian, pianista jazz deciso a non rinunciare al sogno di aprire un locale tutto suo. Due persone che si incontrano proprio mentre stanno inseguendo qualcosa che, dando vita a una storia d'amore in cui sentimenti e ambizioni finiscono inevitabilmente per scontrarsi.

Un film che Chazelle costruì recuperando il fascino dei grandi musical del passato senza cercare semplicemente di imitarli. Los Angeles diventa così parte integrante della storia, sospesa continuamente tra realtà e sogno, mentre Stone e Gosling danno ai loro personaggi un'imperfezione fondamentale per rendere credibile una storia che, sulla carta, avrebbe potuto facilmente trasformarsi in una favola hollywoodiana.

La La Land, fonte: 01 Distribution

E pensare che La La Land avrebbe potuto avere due protagonisti completamente diversi. Durante la lunga gestazione del progetto, Miles Teller ed Emma Watson furono effettivamente coinvolti nelle trattative per interpretare Sebastian e Mia. Watson avrebbe poi rinunciato per gli impegni legati a La bella e la bestia, mentre il progetto arrivò infine nelle mani di Gosling e Stone. Chazelle raccontò successivamente che la loro presenza aveva dato al film qualcosa che cercava fin dall'inizio: due star capaci di ricordare le grandi coppie della Hollywood classica e, contemporaneamente, di apparire perfettamente contemporanee.

Il resto è storia.venne presentato in concorso alla, dove Emma Stone conquistò la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Proprioha celebrato in questi giorni il decimo anniversario del film cone a una pellicola ormai entrata stabilmente nell'immaginario cinematografico contemporaneo. Ebbene sì, il successo durante la stagione dei premi fu enorme.

La La Land arrivò agli Oscar con 14 candidature, eguagliando all'epoca il primato detenuto da Titanic ed Eva contro Eva, e ne portò a casa sei. Tra queste, il premio alla migliore attrice per Emma Stone e quello alla miglior regia per Damien Chazelle. Ai Golden Globe riuscì invece a vincere tutte e sette le categorie nelle quali era candidato, stabilendo un record. Ma a rendere La La Land ancora così discusso dieci anni dopo non sono soltanto i premi o le sequenze musicali diventate iconiche.

È soprattutto il modo in cui Chazelle mette in discussione l'idea stessa del lieto fine, raccontando quanto possa costare inseguire fino in fondo ciò che si desidera. Una storia d'amore che usa Hollywood e i suoi sogni per parlare anche delle strade che, a un certo punto della vita, si è costretti a scegliere. Ed è probabilmente per questo che rivederlo oggi ha un sapore particolare. Nel 2016 La La Land sembrava un omaggio nostalgico a un cinema appartenente al passato; dieci anni più tardi è diventato a sua volta uno dei film simbolo della propria generazione. E adesso basta un account gratuito per recuperarlo su RaiPlay.