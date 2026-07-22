La Leggenda di Aang: Korra tornerà con un nuovo formato (non è una serie tv)

Pubblicazione: 22 luglio alle 18:07

Quindici anni dopo il debutto su Nickelodeon, La Leggenda di Korra si prepara a conquistare i palcoscenici di tutto il mondo con un'esperienza live che promette di ridefinire il modo in cui i fan vivono l'universo di Avatar. Paramount ha annunciato ufficialmente The Legend of Korra in Concert, un tour sinfonico globale che toccherà oltre 30 città tra Stati Uniti ed Europa nel corso del 2027, offrendo al pubblico l'opportunità di rivivere la storia di Korra attraverso musica dal vivo e proiezioni in alta definizione.

che hanno venduto complessivamente oltre 500.000 biglietti tra il 2024 e il 2025. Avatar: The Last Airbender in Concert ha esordito con sold out nelle tappe di Londra, Parigi, New York e San Francisco, espandendosi successivamente a 100 città tra Nord America, Europa e Asia. Il tour del 20° anniversario, attualmente in corso con 80 date e nuovi elementi scenici,

Prodotto in collaborazione con GEA Live e Senbla, The Legend of Korra in Concert si propone come un'esperienza orchestrale live-to-picture che combina la potenza della musica dal vivo con la narrazione visiva. Sul palco, un'orchestra eseguirà la colonna sonora composta da Jeremy Zuckerman mentre sullo schermo scorrono in ordine cronologico le scene più memorabili della serie, proiettate in alta definizione. Un format che trasforma la sala da concerto in un teatro emotivo dove il pubblico può immergersi nuovamente nel mondo di Korra, ma con una profondità sonora impossibile da replicare attraverso uno schermo televisivo.

Korra insieme ai suoi alleati in una scena da La Leggenda di Korra Fonte: Nickelodeon Animation Studio

La tappa americana del tour prenderà il via il 10 gennaio 2027 a Omaha, Nebraska, all'Orpheum Theatre, per poi snodarsi attraverso location iconiche come il Wiltern di Los Angeles, il Fox Theater di Riverside, il Gammage Auditorium di Tempe e il Segerstrom Center for the Arts di Costa Mesa. Parallelamente, la tappa europea prenderà il via il 31 gennaio a Londra, attraversando il Regno Unito con performance a Manchester, Birmingham, Edimburgo e Glasgow, prima di espandersi nel continente fino al 23 marzo. I fan europei avranno così l'opportunità di vivere un'esperienza che raramente oltrepassa l'Atlantico quando si tratta di proprietà intellettuali legate all'animazione americana.

Jeremy Zuckerman, compositore della colonna sonora originale,"La musica di La Leggenda di Korra fonde influenze orchestrali, jazz ed elettroniche per riflettere il mondo più moderno di Korra.” Ha dichiarato. “Ascoltare quella colonna sonora eseguita dal vivo porta un nuovo livello di energia alla musica e permette al pubblico di sperimentare la storia in un modo completamente diverso".

Floris Douwes, produttore e managing director di GEA Live, e Ollie Rosenblatt, CEO di Senbla, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che sottolinea come la risposta globale ai tour di Avatar: The Last Airbender in Concert abbia reso evidente l'esistenza di un pubblico affamato di queste esperienze: "La connessione che il pubblico ha con questa musica e queste storie è qualcosa che si percepisce fisicamente nella sala", hanno affermato. "Quell'esperienza ha reso chiaro che c'era un reale appetito per altro, e The Legend of Korra in Concert è sembrato il passo naturale successivo. C'è un forte appeal trasversale con il franchise di Avatar, eppure mantiene un tono e un'identità musicale propri".

Korra insieme ai suoi alleati in una scena da La Leggenda di Korra Fonte: Nickelodeon Animation Studio

Marie Marks, senior vice president e responsabile delle esperienze globali di Paramount, ha inquadrato l'iniziativa nel contesto più ampio dell'evoluzione dell'universo di Avatar Legends. "Mentre l'universo continua ad evolversi, siamo concentrati sulla creazione di esperienze audaci e immersive quanto le storie stesse", ha dichiarato. "The Legend of Korra in Concert invita i fan a entrare nel mondo di Korra attraverso musica dal vivo potente, portando la storia fuori dallo schermo in un'avventura dinamica e indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo".

Ogni tappa del tour offrirà anche merchandising esclusivo, un dettaglio non trascurabile per una fanbase nota per la sua passione collezionistica. I biglietti per The Legend of Korra in Concert sono disponibili dal 17 luglio attraverso il sito ufficiale della tournée. Data la rapidità con cui si sono esaurite le date precedenti dei tour di Avatar, è probabile che molte location vedano il tutto esaurito nelle prime ore di vendita, un fenomeno che testimonia quanto il franchise abbia saputo costruire e mantenere una comunità globale appassionata e fedele nel corso degli anni.