La malattia avanza, ma lei deve portare a termine il piano: Come finisce La linea sottile della vendetta (e ci sarà una seconda stagione?)

Pubblicazione: 12 giugno alle 18:28

Il nuovo thriller franco-belga trasmesso da Rai 2, La sottile linea della vendetta (Mémoire vive), ha conquistato il pubblico italiano grazie a una trama coinvolgente che unisce il dramma intimo al genere crime. Al centro della storia c'è Esther Lefèvre, un’ex cancelliera di tribunale affetta da Alzheimer che decide di farsi giustizia da sola prima che i suoi ricordi svaniscano per sempre. Una scelta inaspettata che rivela sin dalle prime scene la determinazione di Esther, decisa a portare a termine il suo piano.

Una scena di La sottile linea della vendetta, fonte: Rai

A lasciare con il fiato sospeso molti telespettatori è stato soprattutto il finale. La miniserie crime francese, trasmessa in Italia su Rai 2, racconta una storia intensa che mescola giustizia, memoria e vendetta attraverso la sua protagonista che decide di regolare i conti con criminali sfuggiti alla legge. Nel corso della storia, Esther porta avanti una personale missione di vendetta contro coloro che ritiene responsabili di aver eluso la giustizia.

Tuttavia, il deterioramento della sua memoria rende sempre più difficile distinguere tra ricordi, ossessioni e realtà. Nel finale, la tensione raggiunge il culmine quando la poliziotta Célia Le Goff continua a indagare sugli omicidi e sul misterioso legame che la unisce agli eventi del passato. La donna scopre gradualmente verità nascoste sulla propria infanzia e sul cosiddetto “Gatto”, figura centrale dell'intera vicenda. Parallelamente, Esther deve affrontare le conseguenze delle sue azioni mentre l'Alzheimer avanza in modo inesorabile.

La sottile linea della vendetta. Fonte Rai.it

L'episodio conclusivo mette quindi di fronte i protagonisti a una resa dei conti definitiva. Molti nodi narrativi vengono sciolti e la storia trova una chiusura coerente con i temi affrontatie il confine sottile tra giustizia e vendetta. Più che un semplice thriller investigativo, La sottile linea della vendetta propone una riflessione sulla memoria e sul desiderio di riparare torti rimasti impuniti.

Esther diventa una figura complessa: non una semplice eroina né una vera antagonista, ma una donna che lotta contro il tempo e contro una malattia destinata a cancellare la sua identità. Il finale evidenzia proprio questo contrasto. Da una parte la ricerca della verità, dall'altra la perdita progressiva dei ricordi. È questo equilibrio a rendere la serie particolarmente apprezzata dai numerosi telespettatori.

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su una seconda stagione. La produzione francese, intitolata originariamente Mémoire Vive, è stata infatti concepita come una miniserie autoconclusiva di quattro episodi. Né l'emittente francese M6 né la Rai hanno annunciato nuovi sviluppi. Tuttavia la possibilità di un'eventuale seconda stagione non è esclusa. Tra gli elementi che fanno ipotizzare un possibile ritorno c'è il caso di Şahsiyet (Persona), la serie turca da cui deriva il progetto. L'originale, infatti, ha ottenuto una seconda stagione diversi anni dopo il debutto, dimostrando che anche le produzioni inizialmente considerate concluse possono tornare con nuovi episodi.