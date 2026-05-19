La moderna Dawson's Creek, che ti riporta al primo amore adolescenziale, è in Top 10 su Prime Video

Pubblicazione: 19 maggio alle 14:00

C'è qualcosa di profondamente nostalgico nell'estate dell'adolescenza. Quel periodo sospeso tra l'infanzia e l'età adulta, quando ogni emozione sembra amplificata dal sole, dal mare, dalla sensazione che tutto sia ancora possibile. È proprio questo il territorio emotivo esplorato da "L'estate nei tuoi occhi", la serie tratta dalla trilogia omonima di Jenny Han, in Top 10 su Prime Video.



La storia ruota attorno a Belly, interpretata dall'esordiente Lola Tung, una sedicenne che ogni estate trascorre le vacanze nella casa al mare di Susannah, migliore amica di sua madre Laurel. Non è una vacanza qualunque: è il ritorno a un luogo dell'anima, dove crescono anche Conrad e Jeremiah, i due figli di Susannah. Belly li conosce da sempre, sono quasi fratelli. Quasi, appunto. Perché quest'estate qualcosa è cambiato.



Belly non è più la ragazzina goffa degli anni precedenti. Il suo corpo si è trasformato, e con esso il modo in cui gli altri la guardano. Conrad, il maggiore dei due fratelli, quello per cui Belly ha sempre avuto una cotta silenziosa, finalmente sembra accorgersi di lei. Ma anche Jeremiah, il solare e affettuoso fratello minore, la vede con occhi diversi. Si innesca così un triangolo amoroso fatto di sguardi non detti, incomprensioni, gelosie e momenti di intimità rubata che cambieranno per sempre l'equilibrio di quel piccolo universo estivo.

L'estate nei tuoi occhi - Prime Video

La serie, definita "drama multigenerazionale", non si ferma però alla superficie del teen drama classico. Accanto alle vicende sentimentali dei ragazzi, scorre parallela la storia dell'amicizia tra Laurel e Susannah, due donne legate da un affetto profondo e disinteressato. Laurel è una scrittrice alle prese con un recente divorzio, alla ricerca di una nuova serenità. Susannah è quella che la sprona, che la sostiene, che le ricorda chi è al di là del ruolo di madre e moglie.

, e che aggiunge spessore a quello che potrebbe sembrare un semplice racconto adolescenziale.: il primo tormentato e riservato, il secondo solare e spontaneo.

Completano il cast Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson e Tom Everett Scott. Chi ha vissuto gli anni Duemila con serie come "Dawson's Creek" riconoscerà immediatamente alcuni elementi: l'ambientazione marittima, il Country Club, i pomeriggi in barca, quel senso di comunità chiusa in cui tutti si conoscono e i sentimenti circolano come correnti sottomarine. Il triangolo tra Belly, Conrad e Jeremiah rievoca quello celebre tra Joey, Dawson e Pacey.

L'estate nei tuoi occhi - Prime Video

Ma "L'estate nei tuoi occhi" ha una sua identità specifica, più intima e riflessiva, meno incline al dialogo didascalico e più attenta ai silenzi, agli sguardi, alle piccole rivelazioni quotidiane. La serie accompagna Belly attraverso una metamorfosi che è al tempo stesso fisica ed emotiva. L'adolescenza è una stagione magica e tragica insieme: ogni emozione sembra definitiva, ogni scelta cruciale, ogni delusione insormontabile.

, senza deriderli o minimizzarli, riconoscendo che quelle esperienze forgiano la persona che si diventerà. "L'estate nei tuoi occhi" promette. Sullo sfondo, la rassicurante presenza di adulti che non giudicano ma accompagnano, rispettando i tempi e gli spazi necessari alla scoperta di sé.