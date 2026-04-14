La Mummia 2026 sconvolge tutti nelle prime reazioni: “Il film più disturbante mai visto in vita mia”

Pubblicazione: 14 aprile alle 12:15

Il ritorno di una leggenda del cinema horror sta facendo discutere ancora prima dell’uscita. La Mummia diretto da Lee Cronin è già stato visto da alcuni spettatori in anteprima, e le reazioni sono tutt’altro che tiepide. C’è chi lo definisce il film più disturbante mai visto, chi parla di esperienza traumatizzante. Questa versione punta tutto su un horror più estremo e psicologico.

#LeeCroninsTheMummy goes hard. It does not hold back. A freaky-as-fuck creepshow. Scary, scream-worthy & squirm-inducing. Natalie Grace is the MVP in a Linda Blair-inspired performance. A buffet of split diopter shots. @warnerbros pic.twitter.com/BWmxciSYxY — Courtney Howard (@Lulamaybelle) April 10, 2026

La trama abbandona l’avventura classica per concentrarsi su una. Tutto ruota attorno a una giornalista la. Dopo otto anni,, ma qualcosa è profondamente cambiato: quella che dovrebbe essere una riunione felice. Questo ribaltamento emotivo è uno degli elementi più forti del film, che

Come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, le prime reazioni della critica sono molto forti e spesso estreme. Alcuni parlano di un film “raccapricciante e spietato”, altri lo descrivono come “terrificante e disgustoso”, sottolineando che non è un’esperienza adatta a tutti. C’è anche chi afferma di essere rimasto scioccato dalla visione, arrivando a definirlo uno dei film più disturbanti mai proiettati in sala.

Hours later, I’m still thinking about how gruesome and gnarly #LeeCroninsTheMummy gets. Like they did this all to a little girl. It’s sick and demented. https://t.co/OqDUTuJGpY pic.twitter.com/4iEEh5eK8P — Courtney Howard (@Lulamaybelle) April 10, 2026

Una delle caratteristiche più sorprendenti è proprio il tono:, ma di qualcosa di molto più cupo e imprevedibile. Alcuni critici sottolineano come il film prenda ispirazione da, combinando elementi di opere come “” e altri titoli cult, ma rielaborandoli in modo personale.

Nonostante l’intensità dell’orrore, il film introduce anche sfumature diverse. Alcuni osservatori hanno notato una combinazione tra horror e momenti quasi ironici, che contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più particolare. Altri evidenziano come la storia affronti anche temi più profondi, legati alla famiglia, alla perdita e al significato delle relazioni.

Grande attenzione è stata dedicata anche al cast. La giovane Natalie Grace, che interpreta la bambina, ha ricevuto elogi importanti, con paragoni a icone storiche dell’horror. Accanto a lei, attori come Jack Reynor, May Calamawy e Laia Costa contribuiscono a costruire un racconto intenso e inquietante.

#LeeCroninsTheMummy is a nasty, gruesome, mean-spirited & disgusting little shit of a movie. In other words, it’s a ripper. Plays like if Cronin saw BRING HER BACK after binging THE OMEN, THE VANISHING, & BRAINDEAD and then said “bet.” Bit long in the tooth, but she bites. Hard. pic.twitter.com/v7Ti2pcm5S — Bill Bria (@billbria) April 10, 2026

Il film è prodotto anche da figure di riferimento del genere horror come James Wan e Jason Blum, un dettaglio che aiuta a capire il tipo di approccio scelto: meno spettacolo avventuroso e più tensione, paura e realismo emotivo.

Ovviamente non mancano però le critiche. Alcuni spettatori hanno trovato il film troppo lungo o eccessivo in alcune scelte narrative. Questo contribuisce a rendere La Mummia un’opera divisiva: c’è chi la considera una “bomba” horror e chi invece resta meno convinto.

#LeeCroninsTheMummy is, without question, the most terrifying and disgusting Mummy movie you’ll ever see. Unrelenting in some ways that I can’t go into because spoilers, and it’s definitely not for everyone, but if you enjoyed Evil Dead Rise, chances are you’ll love this. pic.twitter.com/t6ACbeylZH — Chris Killian (@chriskillian) April 10, 2026

Con un’uscita prevista nei cinema italiani il 16 aprile, il film si presenta già come uno dei titoli più discussi dell’anno. Più che un semplice remake, sembra essere una reinterpretazione radicale di un personaggio storico, pensata per sorprendere e, soprattutto, inquietare profondamente il pubblico.