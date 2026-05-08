La Mummia 4: ecco come Brendan Fraiser si sta preparando per il suo ritorno (sarà irriconoscibile)

Pubblicazione: 08 maggio alle 09:25

Dopo 18 anni di assenza dal ruolo che lo ha consacrato come eroe d'azione, Brendan Fraser è pronto a indossare nuovamente i panni di Rick O'Connell. E lo fa con la schiettezza che contraddistingue la sua seconda giovinezza artistica, quella dell'attore rinato che non ha paura di mostrarsi vulnerabile. Durante la sua apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon, Fraser ha confermato ufficialmente il suo ritorno ne La Mummia 4, lasciando trapelare qualche dettaglio succulento e, soprattutto, una richiesta accorata ai fan: augurategli buona fortuna, perché rimettere in forma un fisico di 57 anni per un film d'azione non è esattamente una passeggiata.

Brendan Fraser and the original cast of The Mummy are returning for its fourth installment! #FallonTonight pic.twitter.com/rwyzBDmSxG — The Tonight Show (@FallonTonight) May 7, 2026

La conferma è arrivata con quel mix di ironia e autoironia che caratterizza l'attore canadese. "Riuniremo la band, è l'unico modo per farlo bene", ha dichiarato Fraser, riferendosi al ritorno del cast originale. "Daremo al pubblico quello che ci chiede da vent'anni abbondanti."che non hanno mai smesso di sperare in un quarto capitolo della saga che ha definito il cinema d'avventura di fine anni Novanta.

Insieme a Fraser tornerà Rachel Weisz nei panni di Evelyn Carnahan, la studiosa di egittologia che aveva saltato il terzo capitolo, La Mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone del 2008. A completare il trio originale ci sarà anche John Hannah come Jonathan, il fratello sboccato e amante del whisky che ha regalato molti dei momenti più esilaranti della saga.

Ma è la questione fisica a rappresentare la sfida più intrigante per Fraser. "Sto facendo del mio meglio per rimettere in forma questo corpo da 57 anni", ha affermato con una franchezza disarmante.Film come la trilogia de La Mummia, Viaggio al centro della Terra e George della giungla hanno richiesto acrobazie intense che Fraser eseguiva personalmente, con conseguenze a lungo termine sulla sua salute.

È documentato l'incidente quasi fatale sul set del primo La Mummia, quando Fraser ha rischiato seriamente durante la scena dell'impiccagione. Le ripercussioni fisiche di anni di stunt work si sono accumulate: interventi chirurgici alla schiena, una sostituzione del ginocchio, trattamenti medici continui. In un'intervista del 2018 con GQ, Fraser aveva riconosciuto di aver provato troppo duramente a eseguire quelle acrobazie estreme, fino al punto di essere distruttivo nei confronti del proprio corpo. Una consapevolezza che lo ha portato ad allontanarsi dal cinema d'azione in favore di ruoli più drammatici, culminati nella straordinaria performance in The Whale che gli è valsa l'Oscar.

Brendan Fraser e Rachel Weisz in una scena de La Mummia - Universal Pictures

La domanda quindi sorge spontanea: Fraser tornerà a fare le sue acrobazie o stabilirà confini più sani con il lavoro fisico? L'attore non ha chiarito questo aspetto durante l'intervista, limitandosi a confermare che si sta allenando. La risposta probabilmente emergerà quando la produzione entrerà nel vivo. I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del collettivo Radio Silence (noti per i nuovi Scream) hanno confermato che le riprese inizieranno ad agosto, con la pre-produzione già in corso a maggio.

Un altro elemento intrigante emerso dall'intervista riguarda le location. Fraser ha lasciato intendere che il film tornerà ai luoghi originali: "Quello che faremo sarà risalire in sella, tornare alle location." Potrebbe trattarsi di Marocco e Regno Unito, dove furono girati i primi due capitoli. Non è chiaro se questo significhi che la storia si svolgerà nuovamente in Egitto, perché l'attore si è fermato bruscamente: "Probabilmente dovrei smettere di parlare prima di rivelare qualcosa che non dovrei."

L'appuntamento è fissato per il 15 ottobre 2027. Nel frattempo, Brendan Fraser si allenerà, la produzione prenderà forma, e milioni di fan in tutto il mondo sorrideranno pensando che, alla fine, la perseveranza paga. Vent'anni di richieste, petizioni online, post nostalgici sui social media hanno fatto la differenza. Hollywood ha ascoltato e Rick O'Connell tornerà a cacciare mummie ancora una volta.