La Mummia 4: il cast si amplia con il ritorno di due attori storici della saga

Pubblicazione: 05 agosto alle 17:33

Il franchise de La Mummia si prepara a risorgere dalle sabbie del tempo con un nuovo capitolo che promette di riportare sullo schermo la magia dell'originale. Dopo anni di attesa e il tentativo fallito di reboot con Tom Cruise nel 2017, Universal Pictures ha deciso di puntare sulla nostalgia e sulla formula vincente che aveva conquistato il pubblico alla fine degli anni Novanta. Il quarto capitolo della saga, in arrivo nelle sale il 15 ottobre 2027, segnerà il ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz nei ruoli iconici di Rick O'Connell ed Evelyn Carnahan. Ma le sorprese non finiscono qui. La produzione ha confermato che due volti familiari del film originale del 1999 si uniranno nuovamente all'avventura, portando con sé personaggi che i fan hanno amato e, in un caso, dato per spacciati.

, il carismatico leader dei Medjai, l'ordine segreto di guerrieri d'élite dediti a proteggere l'Egitto dalle minacce soprannaturali che emergono dalle sabbie del deserto.grazie al suo fascino misterioso e alle sue abilità di combattimento. L'attore israeliano, che recentemente è apparso in House of David e nella serie Apple TV+ Your Friends & Neighbors, oltre a ruoli ricorrenti in Star Trek: Starfleet Academy e Star Trek: Discovery,

La vera sorpresa, però, riguarda il ritorno di Kevin J. O'Connor nel ruolo di Beni Gabor, il vigliacco e opportunista cacciatore di tesori che aveva tradito Rick O'Connell per servire il resuscitato sacerdote egizio Imhotep. Chi ha visto il film del 1999 ricorderà che Beni era stato lasciato intrappolato in una tomba antica, sul punto di essere divorato da uno sciame di scarabei carnivori. La sua morte sembrava certa, tuttavia questo è un franchise costruito proprio sull'idea di attraversare i confini tra vita e morte. Come spiegheranno il suo ritorno rimane uno dei misteri più intriganti del nuovo film.

L'attore turco-tedesco, noto al pubblico americano per la sua interpretazione di Hassaim Haqqani nella serie Showtime Homeland, ha recitato anche in Spider-Man: Far From Home e Desert Warrior. Attualmente può essere visto nella serie Prime Video Young Sherlock.

Ricordiamo che il quarto capitolo ignorerà apparentemente gli eventi de La Mummia: La Tomba dell’Imperatore Dragone del 2008, terzo capitolo ambientato in Cina che aveva visto Fraser tornare con Maria Bello a sostituire Rachel Weisz. Quella pellicola non aveva convinto né critica né pubblico, e la decisione di ripartire dalla coppia originale Fraser-Weisz rappresenta un chiaro segnale della volontà di riconnettersi con lo spirito dei primi due film.

Kevin J. O'Connor nei panni di Beni Gabor in una scena de La Mummia Fonte: Universal Pictures

La saga de La Mummia ha le sue radici nei mostri classici della Universal degli anni Trenta, con Boris Karloff che nel 1932 aveva portato sullo schermo la prima versione cinematografica della mummia. Il reboot del 1999 aveva trasformato quella formula gotica in un'avventura action ad alto budget, mescolando l'estetica dei film di Indiana Jones con elementi horror e una buona dose di humor autoironico. Il risultato era stato un successo globale che aveva consolidato Brendan Fraser come star d'azione e lanciato un franchise redditizio.

Con una data di uscita fissata per ottobre 2027, i fan della saga de La Mummia hanno ancora tempo per rivisitare i capitoli precedenti e prepararsi a un nuovo viaggio tra le sabbie dell'Egitto, dove antiche maledizioni attendono di essere risvegliate e vecchi amici si ritrovano per affrontarle. La domanda che tutti si pongono è: riuscirà questo nuovo capitolo a catturare la magia che aveva reso speciali i film originali? La risposta arriverà tra poco più di un anno.