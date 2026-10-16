La Mummia 4: svelato il titolo ufficiale del sequel (che si ricollega direttamente ai primi due film)
Universal ha appena annunciato il titolo ufficiale del quarto capitolo della saga, che si intitolerà The book of dead, che si ricollegherà direttamente all'omonimo libro del primo film.
Dopo anni di speculazioni e attese, Universal Pictures ha finalmente alzato il velo su uno dei segreti più custoditi di Hollywood: il quarto capitolo della saga con Brendan Fraser e Rachel Weisz si intitolerà, in originale, The Mummy: The Book of the Dead. L'annuncio arriva con una data di uscita già fissata per il 15 ottobre 2027, quasi vent'anni dopo l'ultimo film con Fraser protagonista.
Universal ha mantenuto uno stretto riserbo sui dettagli della trama. Il titolo The Book of the Dead fa ovviamente riferimento al leggendario testo funerario dell'antico Egitto, già presente nei film precedenti come catalizzatore delle maledizioni e dei poteri soprannaturali. Questo suggerisce un ritorno alle radici egiziane della saga, dopo la deviazione cinese del terzo episodio.
Il fatto che Universal abbia deciso di tornare alla formula originale, richiamando Fraser e Weisz, rappresenta un riconoscimento implicito: ciò che funzionava nella trilogia originale era proprio la chimica tra i protagonisti, il mix di avventura alla Indiana Jones e horror gotico, l'autoironia che impediva al tutto di prendersi troppo sul serio.
Ora, con The Mummy: The Book of the Dead, Universal scommette su una formula collaudata: riportare a casa i creatori originali, rispettare ciò che ha funzionato, coinvolgere registi contemporanei capaci di dare una sferzata di modernità senza snaturare l'anima del progetto. Se la scommessa funzionerà, lo scopriremo nell'autunno del 2027, quando Rick ed Evie O'Connell torneranno a battere i corridoi polverosi di qualche tomba maledetta, probabilmente con la stessa ironia e lo stesso spirito d'avventura che li resero indimenticabili quasi trent'anni fa.