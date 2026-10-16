La Mummia 4: svelato il titolo ufficiale del sequel (che si ricollega direttamente ai primi due film)

Pubblicazione: 16 ottobre alle 17:55

Dopo anni di speculazioni e attese, Universal Pictures ha finalmente alzato il velo su uno dei segreti più custoditi di Hollywood: il quarto capitolo della saga con Brendan Fraser e Rachel Weisz si intitolerà, in originale, The Mummy: The Book of the Dead. L'annuncio arriva con una data di uscita già fissata per il 15 ottobre 2027, quasi vent'anni dopo l'ultimo film con Fraser protagonista.

The Mummy: Book of the Dead - Universal Pictures

Il ritorno di questa coppia cinematografica rappresenta un momento significativo per i fan della franchise originale. Fraser e Weisz riprenderanno i ruoli di Rick ed Evie O'Connell, i cacciatori di tesori che nel 1999 conquistarono il pubblico mondiale con il primo La Mummia, un reboot moderno delle classiche creature Universal chee diventò

Universal ha mantenuto uno stretto riserbo sui dettagli della trama. Il titolo The Book of the Dead fa ovviamente riferimento al leggendario testo funerario dell'antico Egitto, già presente nei film precedenti come catalizzatore delle maledizioni e dei poteri soprannaturali. Questo suggerisce un ritorno alle radici egiziane della saga, dopo la deviazione cinese del terzo episodio.

Il fatto che Universal abbia deciso di tornare alla formula originale, richiamando Fraser e Weisz, rappresenta un riconoscimento implicito: ciò che funzionava nella trilogia originale era proprio la chimica tra i protagonisti, il mix di avventura alla Indiana Jones e horror gotico, l'autoironia che impediva al tutto di prendersi troppo sul serio.

La Mummia - Universal Pictures

La saga de La Mummia ha generato nel tempo, videogiochi, attrazioni nei parchi a tema e. Il primo film del 1999 inaugurò, mescolando effetti speciali all'avanguardia con una narrazione classica e personaggi carismatici. I sequel, pur con fortune alterne,di un franchise che sembrava aver esaurito la sua corsa dopo, con protagonista Tom Cruise.

Ora, con The Mummy: The Book of the Dead, Universal scommette su una formula collaudata: riportare a casa i creatori originali, rispettare ciò che ha funzionato, coinvolgere registi contemporanei capaci di dare una sferzata di modernità senza snaturare l'anima del progetto. Se la scommessa funzionerà, lo scopriremo nell'autunno del 2027, quando Rick ed Evie O'Connell torneranno a battere i corridoi polverosi di qualche tomba maledetta, probabilmente con la stessa ironia e lo stesso spirito d'avventura che li resero indimenticabili quasi trent'anni fa.