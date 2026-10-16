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La Mummia 4: svelato il titolo ufficiale del sequel (che si ricollega direttamente ai primi due film)

Universal ha appena annunciato il titolo ufficiale del quarto capitolo della saga, che si intitolerà The book of dead, che si ricollegherà direttamente all'omonimo libro del primo film.

di Vincenzo Buresta
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Dopo anni di speculazioni e attese, Universal Pictures ha finalmente alzato il velo su uno dei segreti più custoditi di Hollywood: il quarto capitolo della saga con Brendan Fraser e Rachel Weisz si intitolerà, in originale, The Mummy: The Book of the Dead. L'annuncio arriva con una data di uscita già fissata per il 15 ottobre 2027, quasi vent'anni dopo l'ultimo film con Fraser protagonista.

Il ritorno di questa coppia cinematografica rappresenta un momento significativo per i fan della franchise originale. Fraser e Weisz riprenderanno i ruoli di Rick ed Evie O'Connell, i cacciatori di tesori che nel 1999 conquistarono il pubblico mondiale con il primo La Mummia, un reboot moderno delle classiche creature Universal che incassò centinaia di milioni di dollari e diventò un fenomeno culturale.

The Mummy: Book of the Dead - Universal Pictures

Universal ha mantenuto uno stretto riserbo sui dettagli della trama. Il titolo The Book of the Dead fa ovviamente riferimento al leggendario testo funerario dell'antico Egitto, già presente nei film precedenti come catalizzatore delle maledizioni e dei poteri soprannaturali. Questo suggerisce un ritorno alle radici egiziane della saga, dopo la deviazione cinese del terzo episodio.

Il fatto che Universal abbia deciso di tornare alla formula originale, richiamando Fraser e Weisz, rappresenta un riconoscimento implicito: ciò che funzionava nella trilogia originale era proprio la chimica tra i protagonisti, il mix di avventura alla Indiana Jones e horror gotico, l'autoironia che impediva al tutto di prendersi troppo sul serio.

La Mummia - Universal Pictures

La saga de La Mummia ha generato nel tempo un merchandising vastissimo, videogiochi, attrazioni nei parchi a tema e un posto fisso nella cultura pop degli anni 2000. Il primo film del 1999 inaugurò un nuovo modo di fare blockbuster avventurosi, mescolando effetti speciali all'avanguardia con una narrazione classica e personaggi carismatici. I sequel, pur con fortune alterne, mantennero viva la fiamma di un franchise che sembrava aver esaurito la sua corsa dopo il flop del reboot uscito nel 2017, con protagonista Tom Cruise.

Ora, con The Mummy: The Book of the Dead, Universal scommette su una formula collaudata: riportare a casa i creatori originali, rispettare ciò che ha funzionato, coinvolgere registi contemporanei capaci di dare una sferzata di modernità senza snaturare l'anima del progetto. Se la scommessa funzionerà, lo scopriremo nell'autunno del 2027, quando Rick ed Evie O'Connell torneranno a battere i corridoi polverosi di qualche tomba maledetta, probabilmente con la stessa ironia e lo stesso spirito d'avventura che li resero indimenticabili quasi trent'anni fa.

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