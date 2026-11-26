Pubblicazione: 26 novembre alle 14:19

Quando sullo schermo vedi quella casa accogliente, con le sue stanze vissute e gli angoli che sembrano raccontare anni di vita familiare, pensi di trovarti in una vera abitazione romana. Invece no. La casa dove si consuma l'intera vicenda di La notte delle fragole, la nuova commedia con Ficarra e Picone diretta da Alessandro Genovesi e nelle sale dal 26 novembre 2026, non esiste da nessuna parte se non negli studi di Cinecittà. È tutta scenografia, ricostruita pezzo per pezzo in teatro di posa, pensata per sembrare autentica pur essendo completamente artificiale. L'obiettivo era costruire uno spazio che rispondesse perfettamente alle esigenze narrative del film, dove gli ambienti diventano parte integrante della messinscena. In una commedia che ruota attorno agli equilibri precari di una famiglia allargata, ogni porta, ogni corridoio, ogni angolo di casa deve funzionare per rendere visibili le tensioni, gli incontri obbligati, le impossibilità di sottrarsi a una presenza sgradita.





. La lavorazione ha coinvolto oltre sessanta professionisti e si è concentrata interamente a Roma, con Cinecittà come cuore operativo dell'intera produzione., che conduce un'esistenza tranquilla e ordinata insieme alla moglie. La serenità domestica si incrina quando, si presenta alla loro porta in cerca di un riparo temporaneo. Quella che doveva essere una sistemazione di una notte si trasforma in una convivenza complicata, fatta di imprevisti, bugie e continui battibecchi., costringendo i protagonisti a rimettere in discussione abitudini, sentimenti e certezze consolidate.. La disposizione delle stanze, i punti di passaggio, gli spazi condivisi trasformano le divergenze fra i personaggi in situazioni visibili e inevitabili., degli spostamenti degli attori, del ritmo dei dialoghi. Nel caso di La notte delle fragole, il set deve accogliere situazioni che cambiano rapidamente: chi entra, chi esce, chi si trova a condividere un ambiente che avrebbe preferito mantenere privato., avendo ospitato nel corso dei decenni produzioni nazionali e internazionali che hanno fatto la storia del cinema.

Il celebre complesso cinematografico lungo via Tuscolana offre teatri di posa attrezzati che consentono di ricreare spazi e situazioni con grande libertà creativa, senza dipendere esclusivamente da ambienti reali. Gli appassionati possono visitare Cinecittà attraverso i percorsi e le visite guidate disponibili, verificando sul sito ufficiale il calendario e le modalità di accesso. Per chi associa automaticamente Ficarra e Picone alla Sicilia, può risultare sorprendente che La notte delle fragole non abbia scelto l'isola come scenario delle riprese. La produzione si è concentrata interamente a Roma, senza trasferire il set nella terra d'origine del duo. La capitale diventa così il riferimento geografico dell'intera lavorazione, anche grazie alla possibilità di utilizzare gli spazi attrezzati di Cinecittà.





: Cinecittà si trova nella capitale, quindi non si tratta di due città diverse, ma di una lavorazione organizzata tra gli studi e gli altri ambienti romani impiegati dalla produzione. Gli studi sono stati il luogo decisivo della lavorazione e. Un dettaglio tutt'altro che secondario, perché nella commedia di Genovesi lo spazio è strettamente legato alle relazioni tra i personaggi. La casa diventa il luogo in cui gli equilibri di una famiglia vengono messi continuamente alla prova, stanza dopo stanza, porta dopo porta.