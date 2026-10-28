La nuova serie con Luca Argentero è pronta a tornare in chiaro su Tv8: quando vederla e tutti i dettagli

Pubblicazione: 28 ottobre alle 17:24

Dal 6 novembre Luca Argentero porta la sua toga su Tv8. Avvocato Ligas, il legal thriller che ha conquistato Sky e Now nella scorsa primavera, approda finalmente in chiaro con un appuntamento settimanale ogni venerdì. Per chi se l'è perso sulla pay tv, è l'occasione di scoprire perché questa serie ha macinato ascolti da record. Per chi l'ha già vista, è la conferma che Lorenzo Ligas – penalista geniale e vita privata turbolenta – meritava un palcoscenico più ampio.





Il primo episodio della prima stagione ha totalizzato 1,5 milioni di spettatori nell'arco di una settimana, con ogni puntata che ha superato il milione nei primi sette giorni. Ma il dato che davvero impressiona è un altro: il completion rate al 97 per cento. In un'epoca di zapping compulsivo e attenzione frammentata, significa che praticamente tutti coloro che hanno iniziato la serie l'hanno completata., episodio dopo episodio, senza cedimenti.. È la rockstar del Tribunale di Milano, un penalista dal talento indiscusso che trasforma le aule di giustizia in teatri dove mette in scena difese rocambolesche. In giacca e cravatta impeccabili, con l'eleganza di chi sa di essere sempre osservato, Ligas è uno showman del Foro. Ma, fatta di relazioni complesse e scelte discutibili che rendono il personaggio umano, fragile, riconoscibile.

Al fianco di Argentero, un cast che contribuisce a dare spessore alla storia. Marina Occhionero interpreta Marta Carati, la praticante determinata che affianca il protagonista e che rappresenta la voce della coscienza professionale. Barbara Chichiarelli veste i panni di Annamaria Pastori, il pubblico ministero che in tribunale diventa la rivale di Ligas, creando duelli dialettici di alto livello. A completare il quadro familiare ci sono Gaia Messerklinger nei panni di Patrizia, l'ex moglie, e Flavio Furno che interpreta Paolo, il migliore amico pronto a raccogliere i pezzi quando tutto sembra andare a rotoli.





, pubblicato da Corbaccio. Una produzione Sky Studios e Fabula Pictures che ha richiesto un investimento di 11,5 milioni di euro. La regia è firmata da Fabio Paladini, mentre alla scrittura hanno lavorato Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Milano – circa il 70 per cento delle scene – mentre i tribunali sono stati ricostruiti a Roma, dove si è girato da febbraio a giugno 2025.. Un sigillo di qualità che certifica non solo il successo di pubblico, ma anche quello di critica per un personaggio complesso, lontano dagli stereotipi del genere legal. Ma la notizia che farà felici i fan è un'altra. Mentre la prima stagione debutta in chiaro, la macchina produttiva è già ripartita. Nelle prossime settimane verrà battuto il primo ciak della