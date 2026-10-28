La nuova serie con Luca Argentero è pronta a tornare in chiaro su Tv8: quando vederla e tutti i dettagli
Luca Argentero torna come Avvocato Ligas su Tv8 dal 6 novembre. Mentre la serie va in chiaro, sono già in produzione la seconda e terza stagione. Tutti i dettagli.
Dal 6 novembre Luca Argentero porta la sua toga su Tv8. Avvocato Ligas, il legal thriller che ha conquistato Sky e Now nella scorsa primavera, approda finalmente in chiaro con un appuntamento settimanale ogni venerdì. Per chi se l'è perso sulla pay tv, è l'occasione di scoprire perché questa serie ha macinato ascolti da record. Per chi l'ha già vista, è la conferma che Lorenzo Ligas – penalista geniale e vita privata turbolenta – meritava un palcoscenico più ampio.
Lorenzo Ligas è tutto fuorché un avvocato qualunque. È la rockstar del Tribunale di Milano, un penalista dal talento indiscusso che trasforma le aule di giustizia in teatri dove mette in scena difese rocambolesche. In giacca e cravatta impeccabili, con l'eleganza di chi sa di essere sempre osservato, Ligas è uno showman del Foro. Ma dietro la facciata brillante si nasconde una vita privata decisamente più complicata, fatta di relazioni complesse e scelte discutibili che rendono il personaggio umano, fragile, riconoscibile.
Al fianco di Argentero, un cast che contribuisce a dare spessore alla storia. Marina Occhionero interpreta Marta Carati, la praticante determinata che affianca il protagonista e che rappresenta la voce della coscienza professionale. Barbara Chichiarelli veste i panni di Annamaria Pastori, il pubblico ministero che in tribunale diventa la rivale di Ligas, creando duelli dialettici di alto livello. A completare il quadro familiare ci sono Gaia Messerklinger nei panni di Patrizia, l'ex moglie, e Flavio Furno che interpreta Paolo, il migliore amico pronto a raccogliere i pezzi quando tutto sembra andare a rotoli.
Il riconoscimento più prestigioso è arrivato ai Nastri d'argento 2026, dove Luca Argentero ha conquistato il premio come migliore attore protagonista. Un sigillo di qualità che certifica non solo il successo di pubblico, ma anche quello di critica per un personaggio complesso, lontano dagli stereotipi del genere legal. Ma la notizia che farà felici i fan è un'altra. Mentre la prima stagione debutta in chiaro, la macchina produttiva è già ripartita. Nelle prossime settimane verrà battuto il primo ciak della seconda stagione di Avvocato Ligas, che sarà girata unitamente alla terza in un unico blocco di lavorazione.