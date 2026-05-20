La parodia horror del 1974 più geniale di sempre avrà una serie prequel (con Zach Galifianakis protagonista)

Pubblicazione: 20 maggio alle 14:00

Cinquant'anni dopo l'uscita di Frankenstein Jr, il capolavoro horror-comedy di Mel Brooks che ha segnato un'intera generazione, il network FX ha ufficialmente ordinato la produzione di Very Young Frankenstein, una serie prequel che promette di rivisitare l'universo creato dal leggendario regista nel 1974. L'annuncio segna un momento storico per i fan del film cult che hanno visto Peter Boyle nei panni del Mostro e Gene Wilder in quelli dell'iconico dottor Frederick Frankenstein.



Il progetto era nell'aria da tempo. L'annuncio iniziale era arrivato nel giugno dello scorso anno, seguito dall'ordine del pilot nell'ottobre 2025. Ora, la conferma definitiva: Very Young Frankenstein diventerà una serie completa, prodotta dallo stesso team creativo dietro What We Do in the Shadows, uno dei fenomeni comedy più amati degli ultimi anni.



La squadra dietro questa operazione nostalgia è di altissimo livello. Stefani Robinson, Taika Waititi e Garrett Basch, il trio che ha reso What We Do in the Shadows un successo di critica e pubblico, torna a collaborare con lo stesso Mel Brooks come produttore esecutivo. A guidare il cast c'è Zach Galifianakis, affiancato da Dolly Wells, Spencer House, Nikki Crawford, Kumail Nanjiani e Cary Elwes. Una line-up che mescola talenti comedy consolidati a nomi emergenti, promettendo un equilibrio perfetto tra irreverenza e rispetto per il materiale originale.

Nick Grad, presidente di FX Entertainment, ha descritto il progetto come "un'interpretazione completamente originale della storia classica", sottolineando come Very Young Frankenstein fonda l'ispirazione del film originale con lo spirito inventivo e irriverente che ha definito le comedy di FX negli ultimi anni. Si tratta, quindi, di un tentativo di reinterpretare l'universo di Frankenstein Jr attraverso una sensibilità moderna, senza tradire l'essenza che lo ha reso immortale.

. Uscito nel 1974, il film di Brooks era, in particolare dei film degli anni Trenta come il Frankenstein del 1931. Girato interamente in bianco e nero per ricreare l'atmosfera dei vecchi film Universal,. Il risultato fu un capolavoro che conquistò critica e pubblico, incassando 86,2 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 2,7 milioni., con elogi che celebrano la performance di Wilder e la capacità di Brooks di creare una "parodia follemente sciocca" che però non scade mai nella banalità. Il cast includeva anche, una delle interpretazioni più memorabili nella storia della commedia horror.

Per Brooks, questo ritorno all'universo di Frankenstein Jr arriva mentre è impegnato anche in un altro revival quello di Balle spaziali, il sequel del film del 1987, previsto per il prossimo anno. A quasi un secolo dalla pubblicazione del romanzo gotico Frankenstein di Mary Shelley nel 1818, la creatura più famosa della letteratura continua a rigenerarsi, come il Mostro stesso, in nuove forme e incarnazioni. Al momento, Very Young Frankenstein non ha ancora una data di uscita ufficiale. I fan dovranno pazientare ancora un po' prima di vedere Galifianakis e il resto del cast dare vita a questa nuova, irriverente versione della leggenda.