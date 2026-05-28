La piccola star di Only Murders in the Building diventa l'antagonista del remake Netflix di un cult intramontabile

Pubblicazione: 28 maggio alle 11:42

Netflix dimostra una fiducia sorprendente nel suo remake de La casa nella prateria, annunciando il casting di uno dei personaggi più iconici della serie per la seconda stagione prima ancora che il pubblico abbia visto il primo episodio. Una mossa audace che testimonia le aspettative elevate del colosso dello streaming per questo progetto ambizioso.

Only Murders in the Building - Hulu

Willa Dunn, giovane attrice, è stata scelta per interpretare Nellie Oleson nel reboot di Netflix. Il personaggio, che ha segnato generazioni di spettatori come l'antagonista per eccellenza della protagonista Laura Ingalls, rappresenta uno dei pilastri narrativi della storia creata da Laura Ingalls Wilder.

La decisione di casting arriva in un momento particolare. La prima stagione della nuova Little House on the Prairie debutterà su Netflix il 9 luglio 2026, ma lo streamer ha già rinnovato la serie per una seconda stagione lo scorso marzo. Un atto di fiducia non comune nel panorama televisivo contemporaneo, dove le serie vengono solitamente valutate in base alle performance della prima stagione prima di procedere con ulteriori rinnovi.

La casa nella prateria - NBC

Dunn entra nel cast come regular, affiancando Alice Halsey che interpreta Laura Ingalls. Ma la versione Netflix di Nellie Oleson promette diLa descrizione ufficiale del personaggio rivela un approccio più sfaccettato: in superficie Nellie appare come una principessa viziata e una bulla da cortile scolastico, intelligente e supremamente sicura di sé, con una lingua tagliente ma facilmente vulnerabile. Vive e respira per rendere la vita di Laura Ingalls impossibile. Tuttavia, sotto la sua maschera da cattiva ragazza, anche se non sa esattamente come ottenerla.

Il curriculum di Willa Dunn, seppur giovane, è già impressionante. Oltre al ruolo ricorrente nella pluripremiata serie Hulu dove ha interpretato la versione giovane del personaggio di Meryl Streep, l'attrice è apparsa in tutti gli otto episodi di The Runarounds su Prime Video nel ruolo della figlia di Brooklyn Decker. Ha anche recitato nel film Coup e ha fatto apparizioni in Poker Face su Peacock e in Inside Amy Schumer, interpretando la figlia della comica. Più recentemente è stata protagonista del pilot NBC Key Witness ed è stata scelta per una campagna FIFA al fianco della leggenda del calcio Mia Hamm.

La scelta di annunciare il casting di Nellie Oleson con così largo anticipo rispetto al debutto della prima stagione non è casuale. Il personaggio rappresenta un elemento cruciale nella dinamica narrativa della storia di Laura Ingalls. La rivalità tra le due ragazze, con le loro personalità opposte e i loro background socioeconomici differenti, fornisce tensione drammatica e momenti di crescita per entrambe. Avere questo pezzo del puzzle già in posizione permette ai produttori di pianificare archi narrativi più complessi e interconnessi tra le due stagioni.

La casa nella prateria - NBC

La decisione di rendere Nellie un personaggio più complesso e tridimensionale riflette l'evoluzione della narrazione televisiva contemporanea. Dove la serie originale poteva permettersi antagonisti più unidimensionali, il pubblico moderno richiede personaggi con motivazioni comprensibili, conflitti interiori e percorsi di crescita. La nuova Nellie sembra destinata a essere tanto vittima quanto carnefice, una ragazza che usa la cattiveria come armatura contro le proprie insicurezze.

Il reboot de La casa nella prateria arriva in un momento in cui Netflix sta investendo pesantemente in contenuti per famiglie e in adattamenti di proprietà intellettuali consolidate. La strategia del rinnovo anticipato suggerisce che lo streamer vede in questa serie non solo un successo immediato ma una potenziale franchise di lungo periodo, capace di generare più stagioni e possibilmente spin-off. A tutto ciò, c'è l'intenzione di attrarre sia i nostalgici della serie originale sia una nuova generazione di spettatori in cerca di storie che combinino il fascino della frontiera americana con la profondità psicologica della televisione contemporanea.