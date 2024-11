La più grande catena cinematografica al mondo annuncia un enorme piano d'investimenti per rinnovare le sale

Pubblicazione: 13 novembre alle 15:37

AMC Theatres, la più grande catena cinematografica al mondo, ha annunciato ufficialmente l’AMC Go Plan, un ambizioso piano d'investimenti in cui prevede di spendere tra gli 1 e gli 1,5 miliardi di dollari nei prossimi 4-7 anni con l'obiettivo di migliorare le proprie sedi negli Stati Uniti e in Europa.

L'annuncio sembra implicare che molte sale verranno ristrutturate per offrire un'esperienza premium o PLF. Recentemente la società ha ristrutturato l'AMC Lincoln Square 13 e l'AMC Empire 25 a New York City, e l'AMC Burbank 16 a Los Angeles.

Con l’AMC Go Plan, il colosso dell'esercizio cinematografico prevede di ampliare notevolmente le offerte in formati premium di grande formato (PLF) ed extra-large (XLF), tra cui IMAX with Laser at AMC, Dolby Cinema at AMC, PRIME at AMC e il nuovo formato XL at AMC. In particolare, si prevede che più di due terzi delle attuali sale IMAX verranno equipaggiate con proiettori Laser. Inoltre aumenterà il numero di sale IMAX, Dolby Cinema e PRIME.

A fine settembre, AMC contava 2.137 sale negli Stati Uniti dotate di tecnologia Laser: nei prossimi sette anni il numero raddoppierà o triplicherà. Inoltre l’AMC Go Plan prevede il lancio del formato XL at AMC (adatto a sale con uno schermo larghe almeno 12 metri e dotate di proiezione laser 4K) per 200-250 sale, in aggiunta alle 68 sale XL già operative in Europa.

Ricordiamo che in Europa AMC possiede Odeon, che a sua volta possiede UCI Cinemas, la più grande catena cinematografica italiana.