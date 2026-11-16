La Premiata Ditta potrebbe tornare, ma non in TV: il retroscena inedito raccontato da Tiziana Foschi

Pubblicazione: 16 novembre alle 10:55

Potrebbe succedere a teatro, non in tv. Tiziana Foschi riapre così il capitolo Premiata Ditta, spiegando che una reunion è un'ipotesi concreta, anche se per ora non c'è ancora nulla di definito. L'attrice, che insieme a Pino Insegno, Francesca Draghetti e Roberto Ciufoli formava lo storico quartetto comico che ha segnato un'epoca della televisione italiana, ha condiviso con Fanpage.it riflessioni intime e retroscena mai raccontati sulla nascita e la fine di quella straordinaria avventura artistica.





TV OFF. Intervista a Tiziana Foschi della Premiata Ditta: "Entrai perché Boncompagni non voleva un altro trio. Ci siamo scontrati e abbiamo fatto la pace in mille modi meravigliosi. Potremmo tornare, ma non in tv. Smettemmo perché la comicità era cambiata" https://t.co/tBPXMSdwpE — Massimo Falcioni (@falcions85) November 15, 2026

La storia della Premiata Ditta inizia con una decisione precisa di Gianni Boncompagni, il leggendario produttore televisivo che aveva un fiuto infallibile per il talento. Non voleva un altro trio, racconta Foschi. Il panorama comico italiano era già affollato di formazioni a tre, e Boncompagni cercava qualcosa di diverso, una formula inedita che potesse portare freschezza nel palinsesto.Pino, Roberto e Francesca erano amici fin dall'infanzia, legati da un'intesa che affondava le radici negli anni della formazione e delle prime esperienze teatrali.All'inizio non fu facile, ammette l'attrice con onestà disarmante. Entrare in un gruppo così coeso, dove tre persone condividevano un linguaggio fatto di riferimenti comuni, battute interne e una complicità costruita nel tempo, rappresentava una sfida emotiva oltre che artistica.spiega Foschi, dipingendo un quadro realistico di ciò che significa lavorare in un collettivo artistico. Non tutto è sempre stato rose e fiori, ma proprio quei conflitti, quelle tensioni creative, hanno forgiato un'alchimia che il pubblico ha sentito e amato.







Nel gruppo, Tiziana si è ritagliata un ruolo peculiare, quello della moderatrice. In un quartetto dove le personalità erano forti e distinte, serviva qualcuno capace di mediare, di trovare equilibri, di smussare gli angoli quando necessario.che ha permesso alla Premiata Ditta di funzionare come un organismo unico, dove le singole parti si integravano in un tutto armonico e originale. Ma perché un gruppo così affiatato, così amato dal pubblico, ha deciso di sciogliersi? La risposta di Foschi è lucida e priva di nostalgia sterile. Avevamo voglia di esprimere dell'altro e là fuori il mondo era cambiato.

La comicità si era evoluta, il pubblico cercava nuove forme di intrattenimento, e anche loro, come artisti, sentivano il bisogno di esplorare percorsi individuali. Non è stata una rottura traumatica, ma una presa d'atto matura: ciò che avevano costruito insieme aveva fatto il suo corso, e proseguire per inerzia sarebbe stato un tradimento della loro stessa ispirazione artistica. Oggi, a distanza di anni, l'idea di una reunion non è più un tabù. La differenza sostanziale rispetto al passato è che questo eventuale ritorno non passerebbe dalla televisione, ma dal teatro. Un ritorno alle origini, potremmo dire, considerando che proprio sui palcoscenici la Premiata Ditta aveva mosso i primi passi.

Il teatro offre una dimensione diversa, più intima e diretta con il pubblico, senza i filtri e le logiche della televisione contemporanea, che poco ha a che vedere con quella in cui il quartetto si era affermato. La possibilità è concreta, anche se ancora non ci sono progetti definiti. Le parole di Tiziana Foschi lasciano aperta una porta che molti fan speravano non fosse chiusa per sempre. In un'epoca in cui le reunion sono spesso operazioni nostalgiche prive di sostanza, il possibile ritorno della Premiata Ditta si configurerebbe come qualcosa di diverso: non un tentativo di riesumare il passato, ma un modo nuovo di declinare un'identità artistica che, evidentemente, ha ancora qualcosa da dire.