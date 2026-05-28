La Preside: la sigla della serie con Luisa Ranieri torna in una nuova versione firmata da Federico Scavo

Pubblicazione: 28 maggio alle 14:56

Dopo aver conquistato il pubblico televisivo, “Non mi basti mai” si prepara a vivere una nuova stagione musicale. Dal 29 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il remix ufficiale della celebre sigla della serie La Preside, reinterpretata dal DJ e producer Federico Scavo, tra i nomi più apprezzati della scena dance italiana e internazionale.

, interpretato da Aura e Alessandro De Martino,, nata da un’idea di Luca Zingaretti e diretta da Luca Miniero., nei panni di una dirigente scolastica appassionata e combattiva, impegnata nella lotta contro la dispersione scolastica e la camorra.

L’obiettivo del remix è trasformare uno dei brani più riconoscibili del recente panorama televisivo italiano in una vera hit estiva, capace di fondere nostalgia, immediatezza pop ed energia clubbing. La versione firmata da Federico Scavo conserva l’identità emotiva del brano originale, arricchendola con sonorità house contemporanee, groove radiofonico e una forte anima dance pensata per accompagnare l’estate 2026.

Foto di Federico Scavo

Con una carriera costruita tra produzioni internazionali, collaborazioni prestigiose e release supportate dai principali network dance europei, Federico Scavo porta in questa nuova versione il suo stile distintivo e la sua esperienza artistica, creando un ponte perfetto tra televisione, pop culture e musica club.

Cover di Non Mi Basti Mai Remix

Per il DJ e producer sarà inoltre un’estate particolarmente importante: Federico sarà infatti ospite del Jova Summer Party il 22 agosto alla Calabria Music Arena di Catanzaro, dove si esibirà in un set insieme a Lorenzo.

“Non mi basti mai” si candida così a diventare una delle colonne sonore dell’estate 2026, supportata da una strategia promozionale che accompagnerà il brano per tutta la stagione attraverso radio, playlist digitali, DJ set, social media e contenuti esclusivi.

L’uscita rappresenta l’incontro tra due mondi complementari — quello dell’intrattenimento televisivo e quello della musica dance contemporanea — dando vita a un remix capace di far ballare, emozionare e riportare il pubblico dentro l’immaginario della serie con un linguaggio completamente nuovo.