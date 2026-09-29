La prima edizione de Il Signore degli Anelli all’asta: il prezzo finale lascia senza parole
Un prezioso set originale della trilogia di J.R.R. Tolkien è finito sotto il martello di una casa d’aste americana. Le condizioni eccezionali dei tre volumi e la loro rarità hanno trasformato alcuni vecchi libri in un autentico tesoro per collezionisti.
Ci sono libri che ad un certo punto smettono di essere semplicemente libri, ma diventano dei veri e propri tesori. È quello che è accaduto a una prima edizione de Il Signore degli Anelli, il capolavoro fantasy di J.R.R. Tolkien, protagonista di una vendita all’asta dal risultato sorprendente.
250.000 dollari per tre libri possono sembrare una somma quasi irreale. Ma in questo caso non si tratta semplicemente di possedere una vecchia edizione di un romanzo famoso. Il valore è legato alla combinazione di rarità, stato di conservazione, caratteristiche bibliografiche e importanza storica dell'esemplare. I tre volumi appartengono infatti alla prima edizione e alla prima impressione, pubblicati dalla casa editrice britannica George Allen & Unwin tra il 1954 e il 1955. La Compagnia dell'Anello uscì il 29 luglio 1954, seguita da Le Due Torri l'11 novembre dello stesso anno. Per completare l'opera fu necessario attendere il 20 ottobre 1955, quando arrivò nelle librerie Il Ritorno del Re.
La prima tiratura del primo volume fu di appena 3.000 copie. Per Le Due Torri furono realizzati 3.250 esemplari, mentre per il terzo capitolo della storia la tiratura raggiunse le 7.000 copie. Numeri che, osservati con gli occhi del collezionista contemporaneo, aiutano a comprendere perché trovare oggi un set completo nelle condizioni giuste sia tutt'altro che semplice.
Nel caso di questo set c'erano inoltre le illustrazioni presenti all'interno del primo volume, realizzate dallo stesso Tolkien, e le mappe di Middle-earth collocate nei libri. Alcuni particolari tipografici del terzo volume contribuivano ulteriormente a identificare la specifica tiratura.
Il record da 250.000 dollari era arrivato dopo un'altra vendita destinata a far parlare di sé. Nel gennaio 2025 Forum Auctions aveva infatti proposto un'altra prima edizione, prima impressione della trilogia, ma con una caratteristica ancora più rara: tutti e tre i volumi erano firmati da Tolkien. Il set era stato venduto per 287.700 sterline, cifra che Forum Auctions aveva indicato come nuovo record per un libro di Tolkien venduto all'asta.
Un altro esempio riguarda Lo Hobbit, pubblicato nel 1937. Una rara prima edizione è stata recentemente venduta per 43.000 sterline, a fronte di una stima iniziale di 12.000. E il mercato ha continuato a muoversi anche dopo il risultato dei 250.000 dollari: negli archivi di Heritage Auctions risulta infatti una successiva vendita, nel maggio 2026, di un'altra trilogia de Il Signore degli Anelli per 325.000 dollari. (
Questo rende ancora più interessante la storia di quei tre volumi pubblicati oltre settant'anni fa. Tolkien li aveva concepiti come parte di un vastissimo universo narrativo, popolato da lingue inventate, genealogie, mappe e millenni di storia. Oggi alcuni degli esemplari che hanno dato origine a quella leggenda letteraria sono diventati, a loro volta, pezzi di storia.