La Prima Guerra Mondiale e la magia: l'isekai più folle del 2026 torna sul piccolo schermo dopo 9 anni

Pubblicazione: 17 maggio alle 14:00

Il 2026 è un anno d'oro per gli appassionati di isekai. I tre grandi colossi del genere stanno tornando con nuove stagioni: Re:Zero e Mi sono reincarnato in uno slime sono già in corso nella stagione primaverile, mentre Mushoku Tensei, probabilmente il più rifinito tecnicamente dei tre, si prepara a fare il suo attesissimo ritorno. Eppure c'è un quarto incomodo, un fuoriserie che sta rubando la scena in modo clamoroso.



Si tratta di Saga of Tanya the Evil, l'anime che ha debuttato nel 2017 conquistando il pubblico con una posta in gioco folle: e se un impiegato giapponese senza scrupoli si reincarnasse in una bambina prodigio durante una versione alternativa della Prima Guerra Mondiale, in un'Europa in cui esiste la magia?. Nove anni dopo il suo glorioso esordio, seguito da un film nel 2019 e uno speciale nel 2021, Tanya Degurechaff torna finalmente con una seconda stagione completa il prossimo luglio.



A differenza di Rudeus Greyrat, protagonista di Mushoku Tensei la cui caratterizzazione solleva spesso dibattiti accesi tra i fan, Tanya Degurechaff è un personaggio freddo, spietato e calcolatore. La serie mette in mostra i suoi elementi controversi attraverso una lente satirica affilata, trasformando l'impiegato spietatamente efficiente nella perfetta macchina da guerra: troppo brava per rimanere dietro una scrivania, anche se è esattamente ciò che desidera.

Tanya rinasce nel bel mezzo di forze in conflitto che rappresentano chiaramente l'Europa della Prima Guerra Mondiale. Nata con un'enorme attitudine magica, capisce rapidamente che i maghi vengono arruolati velocemente perché le loro abilità sono vitali per lo sforzo bellico del suo paese, l'Impero (sostanzialmente la Germania imperiale). La sua soluzione? Unirsi alla forza magica come ufficiale addestrato, puntando a una promozione verso una posizione troppo remota per partecipare ai combattimenti in prima linea.



Ma il piano le si ritorce contro costantemente. La sua vita passata come spietato uomo d'azienda la rende il soldato perfetto, esattamente ciò che non voleva diventare. È questa ironia tragica e brillante che alimenta la narrazione: ogni tentativo di Tanya di sfuggire alla guerra la porta più in profondità nel cuore del conflitto.



La fanbase che ha atteso pazientemente per nove anni è ora pronta a vedere Tanya tornare in azione e tutti i segnali indicano che Saga of Tanya the Evil ha il potenziale per governare l'estate con il pugno di ferro, in virtù di una formula narrativa radicalmente diversa dal resto del panorama isekai, che potrebbe davvero fare la differenza.

