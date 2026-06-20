La Promessa anticipazioni 20 giugno: Manuel resta senza parole davanti all'annuncio di Tono e Enora

Pubblicazione: 20 giugno alle 10:53

La Promessa, la soap spagnola che continua a conquistare il pubblico italiano, torna protagonista con un nuovo appuntamento speciale in prima serata. La puntata del 20 giugno promette infatti sviluppi significativi per alcuni dei personaggi più amati della serie, tra sentimenti contrastanti, decisioni difficili e rapporti destinati a cambiare. Secondo le anticipazioni diffuse da Mediaset Infinity, al centro della scena ci sarà ancora una volta Manuel, alle prese con una situazione che potrebbe influenzare il suo futuro.

Le anticipazioni ufficiali dell'episodio rivelano che l’atmosfera all’interno della tenuta diventerà insostenibile. L'episodio si apre con la curiosità crescenteQuando prova a ottenere informazioni direttamente dal ragazzo, però, si scontra con un muro di riservatezza. Tono evita infatti di esporsi e preferisce non rivelare dettagli che possano alimentare ulteriori pettegolezzi, lasciando la donna ancora più incuriosita.

La svolta arriva quando i due giovani decidono di compiere un passo importante e ufficializzare la loro relazione. Tono ed Enora annunciano infatti il loro fidanzamento a Manuel, convinti di ricevere il suo sostegno. La reazione del giovane, tuttavia, non è quella che tutti si aspettavano. Lontano dall'entusiasmo generale, Manuel appare pensieroso e quasi distante, segnale evidente di un disagio che va oltre la semplice sorpresa.Dietro il suo atteggiamento, però, si nasconde una preoccupazione ben più grande. Manuel è infatti concentrato sull'imminente incontro con Leocadia, una figura che nelle ultime settimane ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche della soap.

Le anticipazioni de La Promessa foto: Mediasetinfinity

L'appuntamento tra i due potrebbe rivelarsi decisivo e influenzare gli equilibri della tenuta, soprattutto dopo le recenti tensioni che hanno coinvolto diversi protagonisti. Al centro della narrazione c'è anche un'altra vicenda, che ha alimentato una crescente tensione psicologica ormai giunta a un punto di non ritorno: a pesare sugli equilibri dei Luján è soprattutto il ritratto di Cruz inviato dal carcere, un simbolo controverso che continua a spaccare la famiglia. In diverse occasioni Manuel ha espresso a il proprio disgusto nei confronti della tela, vedendo negli occhi dipinti di sua madre l’assassina della sua amata Jana. A porre fine alla questione sarà Curro: consumato dal dolore e da un profondo desiderio di giustizia, il giovane agirà nel cuore della notte, sfregiando e distruggendo completamente il dipinto.

Il mattino seguente,. Se da un lato l'atto vandalico solleverà una serie di sospetti, dall'altro accelererà i piani di Curro. Spinto dai consigli di Angela, il ragazzo deciderà di ricorrere alle vie ufficiali: il Generale Fuentes arriverà infatti a Palazzo su sua esplicita segnalazione, pronto a esaminare gli indizi raccolti per incastrare definitivamente Don Lorenzo.

L'appuntamento del 20 giugno in prima serata rappresenta un'occasione speciale per i fan della soap, che potranno assistere a sviluppi inediti e a nuovi confronti destinati a lasciare il segno. Tra amori che sbocciano, dubbi che riaffiorano e segreti ancora da svelare, La Promessa conferma la sua capacità di mantenere alta la tensione narrativa e di sorprendere il pubblico episodio dopo episodio.