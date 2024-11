La Regina Elisabetta comparirà in Paddington in Peru: ecco come è stato possibile

Pubblicazione: 01 novembre alle 15:01

Per la prima volta al cinema, due regine d'Inghilterra - una fittizia e una vera - compariranno in un film: sia la Regina Elisabetta di The Crown che quella vera saranno infatti in Paddington in Peru.

interpreterà uno dei protagonisti, una suora che, con chitarra in mano (ispirata ovviamente a) gestisce una "casa per orsi in pensione". La defunta monarca invece avrà un cameo più fugace: uno sguardo rapido a una foto che la mostra mentre prende il tè con Paddington, tratta da un breve video realizzato per le celebrazioni del suo Giubileo di Platino nel 2022.

Il video della Regina che estrae un panino alla marmellata dalla sua borsa nello sketch del Giubileo (“Il mio lo tengo qui, per dopo,” dice dopo che Paddington gliene offre uno dal suo cappello) è diventato immediatamente iconico, ed è entrato nell'immaginario collettivo pochi mesi prima che Elisabetta morisse (tanto che, tra i tanti fiori e i messaggi lasciati dai sudditi, c'erano anche centinaia di bambole di Paddington con panini).

Come riporta Variety, l'utilizzo della foto ha richiesto l’approvazione di. È arrivata “con il consenso e l’accordo della famiglia reale,” ha spiegato il capo delle produzioni globali della francese Studiocanal. Aggiunge la produttrice Rosie Alison: “La famiglia reale era davvero molto contenta che ciò avvenisse, ma non ci piace farne un grande affare, perché ovviamente Paddington è un tipo molto modesto”.

Ben Wishaw e Imelda Staunton sono tornati come voci originali di Paddington e zia Lucy, mentre accanto a loro troviamo Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Antonio Banderas e appunto Olivia Colman.

La pellicola arriverà in Italia al cinema il 16 gennaio 2025.

La trama

Paddington parte per far visita all'amata zia Lucy, che ora vive nella “casa per orsi in pensione”. Con la famiglia Brown al seguito, un'emozionante avventura li conduce in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù.