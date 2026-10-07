La Ruota dei Campioni, il 7 ottobre la sfida dei grandi campioni: in palio fino a 300mila euro

Pubblicazione: 07 ottobre alle 12:38

La sfida tra i protagonisti più vincenti de La Ruota della Fortuna torna protagonista della prima serata di Canale 5. Mercoledì 7 ottobre Gerry Scotti conduce un nuovo appuntamento speciale de La Ruota dei Campioni, una serata che riporta in gara alcuni dei concorrenti che hanno conquistato i montepremi più importanti del popolare game show. Sono dodici i campioni pronti a sfidarsi nel corso della serata. I concorrenti vengono suddivisi in gruppi da tre e affrontano una prima fase della competizione articolata in quattro tornei tematici dedicati a cinema, musica, sport e televisione.

L'obiettivo è semplice: accumulare il bottino più alto possibile e conquistare l'accesso alle fasi successive della gara. Al termine dei primi tornei, i tre concorrenti confino ad arrivare alla proclamazione del. La puntata riunisce alcuni dei protagonisti che hanno lasciato il segno nelle precedenti sfide de La Ruota della Fortuna. Tra loro spicca, protagonista di una delle performance più sorprendenti del programma, ma anche Manuel Bonanomi e Dario Basile.

Chiara ha raggiunto un bottino complessivo di 457mila euro, diventando una delle campionesse più vincenti nella storia del quiz. A rendere ancora più speciale il suo percorso è stata anche una singola puntata da record, nella quale è riuscita a conquistare una vincita di 372.900 euro. La presenza dei campioni più forti rende la competizione particolarmente attesa: ogni errore può infatti cambiare completamente gli equilibri e modificare la classifica.

La posta in gioco aumenta con il passare delle sfide. Il concorrente che riuscirà a imporsi sugli altri e a diventare Campione dei Campioni avrà infatti la possibilità di accedere alla Ruota delle Meraviglie. È qui che si concentra il momento più atteso della serata. Il campione potrà tentare di conquistare un premio massimo di 300.000 euro, aggiungendo così un altro importante bottino alle vincite già ottenute durante il percorso.

A rendere ancora più spettacolare l'appuntamento ci sono anche, presenza ormai familiare per il pubblico del programma, e i Fortuna Six, che accompagnano musicalmente le diverse fasi della competizione. L'appuntamento con. Una serata all'insegna dei grandi numeri, delle sfide tra campioni e della possibilità di conquistare un premio da capogiro.