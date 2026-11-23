La Ruota della Fortuna, beffa clamorosa per Laura: sfuma l’auto per una sola frase e Gerry resta di sasso
Finale emozionante a La Ruota della Fortuna del 22 novembre: Laura sfiora la Fiat 600 Hybrid e 200mila euro, ma una busta sbagliata cambia tutto. Cosa è successo.
Un finale ricco di colpi di scena ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori di Canale 5 nell’appuntamento di domenica 22 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna. Protagonista assoluta della serata è stata Laura, oncologa originaria di Cagliari, capace di conquistare il titolo di nuova campionessa ma protagonista di un epilogo amarissimo alla Ruota delle Meraviglie, dove ha visto sfumare per un soffio sia l’automobile in palio sia un montepremi da capogiro. La partita ha messo di fronte la campionessa uscente Aurora di Cisterna di Latina — reduce da una vincita di 27.000 euro nella puntata precedente — lo sfidante Gianluca, gruista di Genova, e la stessa Laura.
Al gioco conclusivo, incentrato sulla parola chiave "Goccia", Laura ha dimostrato grande prontezza risolvendo la seconda e la terza definizione, conquistando così due buste verdi. A tradirla è stata però la prima frase, legata a un semplice "lampadario": un errore fatale che le ha impedito di fare l’en plein necessario per portarsi a casa la Fiat 600 Hybrid. Lo stesso Gerry Scotti, affiancato come sempre da Samira Lui, non ha nascosto lo stupore in studio: "Pure io ci sono rimasto male. Per un lampadario non vince la 600, ti daranno un lampadario da portare a casa", ha scherzato il conduttore per smorzare la tensione.
Ma il vero colpo di scena doveva ancora arrivare con l’apertura delle buste. Su suggerimento della sorella gemella presente in studio, Laura aveva inizialmente puntato sulla busta numero 3, salvo poi cambiare idea all’ultimo istante optando per la numero 2. Una scelta rivelatasi sfortunata: la busta scartata custodiva infatti 15.000 euro, mentre quella scelta conteneva appena 100 euro, portando il totale finale a 11.100 euro. L’apertura della busta numero 1, rimasta rossa per l’unica frase mancata, ha poi svelato il contenuto massimo d 200.000 euro, spingendo Scotti a commentare incredulo: "Sembra impossibile, con una sola risposta perdere la macchina e 200 mila euro. Vieni a consolarla, sennò muore", rivolgendosi alla gemella.