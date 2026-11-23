Pubblicazione: 23 novembre alle 10:49

Un finale ricco di colpi di scena ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori di Canale 5 nell’appuntamento di domenica 22 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna. Protagonista assoluta della serata è stata Laura, oncologa originaria di Cagliari, capace di conquistare il titolo di nuova campionessa ma protagonista di un epilogo amarissimo alla Ruota delle Meraviglie, dove ha visto sfumare per un soffio sia l’automobile in palio sia un montepremi da capogiro. La partita ha messo di fronte la campionessa uscente Aurora di Cisterna di Latina — reduce da una vincita di 27.000 euro nella puntata precedente — lo sfidante Gianluca, gruista di Genova, e la stessa Laura.

Dopo una partenza in salita segnata da diversi Bancarotta che hanno azzerato i conti di Aurora e della stessa dottoressa sarda nelle prime fasi, Laura ha preso il largo arrivando a quota 11.000 euro dopo il Triplete. Decisivocon lettere dal valore di 1.500 euro ciascuna. Gianluca è riuscito a indovinare il tabellone, ma per una manciata di spiccioli non ha completato il sorpasso: i suoi 10.500 euro si sono fermati a soli 500 euro dal bottino di Laura, che ha così staccato il biglietto per la manche finale.

Al gioco conclusivo, incentrato sulla parola chiave "Goccia", Laura ha dimostrato grande prontezza risolvendo la seconda e la terza definizione, conquistando così due buste verdi. A tradirla è stata però la prima frase, legata a un semplice "lampadario": un errore fatale che le ha impedito di fare l’en plein necessario per portarsi a casa la Fiat 600 Hybrid. Lo stesso Gerry Scotti, affiancato come sempre da Samira Lui, non ha nascosto lo stupore in studio: "Pure io ci sono rimasto male. Per un lampadario non vince la 600, ti daranno un lampadario da portare a casa", ha scherzato il conduttore per smorzare la tensione.

Ma il vero colpo di scena doveva ancora arrivare con l’apertura delle buste. Su suggerimento della sorella gemella presente in studio, Laura aveva inizialmente puntato sulla busta numero 3, salvo poi cambiare idea all’ultimo istante optando per la numero 2. Una scelta rivelatasi sfortunata: la busta scartata custodiva infatti 15.000 euro, mentre quella scelta conteneva appena 100 euro, portando il totale finale a 11.100 euro. L’apertura della busta numero 1, rimasta rossa per l’unica frase mancata, ha poi svelato il contenuto massimo d 200.000 euro, spingendo Scotti a commentare incredulo: "Sembra impossibile, con una sola risposta perdere la macchina e 200 mila euro. Vieni a consolarla, sennò muore", rivolgendosi alla gemella.

Prima dei saluti finali, Gerry Scotti ha anticipato importanti novità per la puntata di lunedì 23 novembre. Il game show dell'access prime time diper fare spazio a un nuovo gioco a tema natalizio intitolatoCorsa ai regali", pensato per suggerire ogni sera un’idea originale per le festività. Annunciati inoltre due nuovi superpremi sul tabellone e un inedito stacchetto di Samira Lui, pronta a regalare nuove scintille al pubblico di Canale 5.