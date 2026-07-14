La Ruota della Fortuna festeggia un importante record: il segreto degli ascolti che nessuno ti dice

Pubblicazione: 14 luglio alle 11:54

Sebbene La Ruota della Fortuna sia uno dei programmi più longevi della televisione italiana e abbia legato per molti anni il proprio nome a Mike Bongiorno, autentica icona dei quiz televisivi, è impossibile ignorare la straordinaria rinascita che il format ha vissuto nell'ultimo anno. Proprio oggi, 14 luglio, ricorre il primo anniversario del suo approdo nell'access prime time di Canale 5. Una scelta che ha rappresentato una scommessa importante per Mediaset e che, oggi può essere considerata pienamente vinta. Il celebre game show condotto da Gerry Scotti, con Samira Lui al suo fianco, è riuscito infatti a trasformarsi in uno degli appuntamenti quotidiani più seguiti della televisione italiana, conquistando una fascia oraria tra le più competitive del palinsesto.

L'arrivo nella fascia che precede la prima serataPer il quiz, storico marchio della televisione italiana,, che ha unito la nostalgia degli spettatori cresciuti con Mike Bongiorno all'entusiasmo di un pubblico più giovane, incuriosito da un format rinnovato ma fedele alla propria identità.

I numeri raccolti nel corso di questi dodici mesi raccontano meglio di qualsiasi commento quanto il pubblico abbia premiato questa scelta. In 358 puntate il programma ha mantenuto una media superiore ai 4,7 milioni di telespettatori, raggiungendo in alcune occasioni la soglia dei sei milioni con una share arrivata al 30%. Dati che testimoniano una continuità rara nella televisione contemporanea, dove fidelizzare il pubblico ogni sera rappresenta una sfida sempre più complessa.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna - Fonte: Mediaset

Uno dei principali meriti della nuova edizione è stato quello di modernizzare il format senza tradirne l'essenza. Le novità introdotte nel regolamento, i round più dinamici, la presenza della musica dal vivo e una scenografia completamente rinnovata hanno reso il programma più spettacolare, mantenendo però intatto quel meccanismo semplice e immediato che da decenni conquista gli spettatori: osservare tre concorrenti sfidarsi tra lettere, intuizioni e colpi di fortuna.

Naturalmente il volto simbolo di questo successo resta. Il conduttore ha saputo dare alla trasmissione il suo stile inconfondibile, fatto di ironia, empatia e grande capacità di mettere a proprio agio i concorrenti. Non è un caso che molti telespettatori abbiano ritrovato proprio in lui. Scotti, tuttavia, non ha mai cercato di imitare il suo illustre predecessore:più contemporanea e vicina ai ritmi televisivi attuali.

Accanto a lui, Samira Lui è diventata rapidamente una presenza apprezzata dal pubblico. Il suo ruolo non si limita alla gestione del tabellone: nel corso delle puntate si è ritagliata uno spazio sempre più importante, contribuendo con spontaneità e leggerezza ai siparietti che caratterizzano la trasmissione. La sintonia con Scotti è cresciuta nel tempo ed è oggi uno degli elementi che rendono il programma particolarmente piacevole da seguire.

Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna - Fonte: Mediaset

Dietro il successo quotidiano si nascondono anche alcune curiosità che raccontano l'impatto del quiz. In un solo anno oltre seicento concorrenti hanno avuto l'opportunità di mettersi alla prova davanti alla celebre ruota, dimostrando come il programma continui a rappresentare un'occasione capace di coinvolgere persone di ogni età e provenienza.

Tra tutte le storie raccontate nel corso della stagione spicca quella di Riccardo Piancatelli, che ha firmato la vincita più alta registrata in questa nuova edizione, portando a casa un montepremi di 410.700 euro. Una cifra che lo ha consegnato alla storia recente del programma e che rappresenta uno dei momenti più memorabili vissuti in studio.

Non meno significativa è stata l'impresa di Gabriele Casti e Sergio Improta, i due concorrenti che hanno stabilito il record di permanenza come campioni. Entrambi sono riusciti a difendere il proprio titolo per otto puntate consecutive, dimostrando che, oltre alla fortuna, nel gioco servono intuito, sangue freddo e una buona dose di preparazione.

Il quiz ha inoltre confermato la propria capacità di coinvolgere tutte le generazioni. Il concorrente più giovane visto quest'anno è stato Raffaele Curiale, appena diciottenne, mentre la partecipante più adulta è stata Angela Mondo, che ha affrontato la gara all'età di 71 anni. Una distanza anagrafica di oltre mezzo secolo che racconta meglio di qualsiasi statistica come il programma riesca ancora a parlare a pubblici molto diversi.

Il successo di questa nuova stagione conferma anche la straordinaria longevità di un format che continua a reinventarsi senza perdere la propria identità. Dalla storica conduzione di Mike Bongiorno alle successive versioni fino al rilancio firmato Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna ha attraversato decenni di televisione italiana adattandosi ai cambiamenti del gusto del pubblico senza rinunciare al suo meccanismo vincente.