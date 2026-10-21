La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti accoglie Alice: chi è la nuova cantante dei Fortuna Six

Pubblicazione: 21 ottobre alle 12:31

La puntata de La Ruota della Fortuna del 20 ottobre 2026 regala al pubblico di Canale 5 una serata ricca di novità, musica e colpi di scena. Al fianco di Gerry Scotti e Samira Lui arriva Alice, la nuova cantante dei Fortuna Six, mentre la gara si accende con una sfida combattuta fino all'ultimo tabellone. A spuntarla è Rossana, che riesce a ribaltare gli equilibri e a strappare il titolo di campione a Mattia, portando a casa un montepremi importante e un premio speciale.

La prima sorpresa della serata riguarda la musica. Dopo l'uscita di scena di Nicla, che deve sottoporsi a un intervento alle corde vocali, il programma accoglieOriginaria di Gerenzano, in provincia di Varese, la cantante debutta davanti alle telecamere con energia e personalità. Il suo ingresso è accompagnato dalle note di Sei bellissima, celebre brano di Loredana Bertè, che diventa uno dei momenti più coinvolgenti della puntata.

La voce calda della nuova arrivata conquista l'atmosfera dello studio e accompagna una manche musicale particolarmente apprezzata dal pubblico. Anche Samira Lui contribuisce al clima leggero della serata, scherzando sulla presenza di diversi componenti della band i cui nomi iniziano con le stesse lettere di Alice. Un siparietto che conferma l'intesa tra i protagonisti del preserale di Canale 5. Come da tradizione, non mancano le battute di Gerry Scotti rivolte alla sua compagna di conduzione.

L'abito rosso scelto da Samira Lui attira l'attenzione del conduttore, che apre la serata con una delle sue consuete provocazioni ironiche. Archiviati i convenevoli, però, è il gioco a prendersi la scena. Mattia, concorrente di Ciampino e campione in carica con 53.800 euro conquistati nella puntata precedente, torna al tabellone per difendere il titolo. A sfidarlo sono Rossana, archeologa che lavora al Museo Egizio di Torino, e Natascia, notaio proveniente da Terni.

Le prime manche spaziano tra cultura generale, curiosità e modi di dire. Si passa dai vincisgrassi, specialità della cucina marchigiana, alla lince, fino alle espressioni popolari. Mattia parte con il piede giusto, conquista uno spicchio con l'auto e sfrutta il jolly per evitare la bancarotta. Anchele impediscono di sfruttare le occasioni migliori. Rossana, invece, dimostra di saper attendere il momento giusto per intervenire e trovare le soluzioni.

Il finale riserva la sorpresa più importante. Nonostante un avvio in salita, Rossana riesce a recuperare terreno e a imporsi nella manche decisiva. La concorrente conquista così il titolo, interrompendo il percorso di Mattia e assicurandosi 25.600 euro con cui affrontare la Ruota delle Meraviglie. L'ultima fase del gioco si rivela impegnativa. Rossana non riesce a risolvere il primo tabellone dedicato alle parole e incontra difficoltà anche nella prova Testa Coda. Nel Ruba Secondi, però, trova la risposta proprio sul gong, dimostrando di non arrendersi fino all'ultimo istante.

La fortuna si manifesta anche attraverso le buste finali. La concorrente scopre un premio da 100 euro e una busta contenente la spesa per un anno, che le viene assegnata. La busta verde nasconde invece 10.000 euro, una cifra che rende ancora più soddisfacente il suo esordio da campionessa. La puntata del 20 ottobre si chiude quindi con un doppio cambiamento: Alice entra nella squadra musicale del programma e Rossana inaugura il suo percorso da nuova campionessa. Tra intrattenimento, musica e sfide imprevedibili, La Ruota della Fortuna conferma la formula che tiene alta l'attenzione del pubblico, lasciando aperta la curiosità per la prossima puntata.